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22-летний белорус Тулатин выиграл спринт на 4-м этапе Кубка России, Латыпов — вне топ-6

22-летний белорус Тулатин выиграл спринт на 4-м этапе Кубка России, Латыпов — вне топ-6
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В Ижевске состоялся мужской спринт в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 по биатлону. Его победителем стал 22-летний белорус Иван Тулатин. Второй результат показал чемпион мира 2017 года в эстафете россиянин Антон Бабиков. Тройку призёров замкнул Михаил Бурундуков.

Нельзя не отметить, что лидер Кубка России — трёхкратный призёр Олимпиады-2022 Эдуард Латыпов в спринте занял лишь седьмое место, допустив три промаха.

Биатлон. Кубок России, 4-й этап, Ижевск. Спринт, 10 км. Мужчины

1. Иван Тулатин (Беларусь) – 29.18,3 (0 промахов).
2. Антон Бабиков (Россия) – отставание 8,7 секунды (1).
3. Михаил Бурундуков (Россия) + 24,9 (0).
4. Дмитрий Абашев (Россия) +28,9 (0).
5. Евгений Сидоров (Россия) +32,0 (0).
6. Александр Логинов (Россия) +47,9 (1).

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2023/24. Этап 4, Ижевск
Мужчины. Спринт 10 км
20 января 2024, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Иван Тулатин
Беларусь
29:18.3
2
Антон Бабиков
Республика Башкортостан
+8.7
3
Михаил Бурундуков
ХМАО-Югра
+24.9
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