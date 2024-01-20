22-летний белорус Тулатин выиграл спринт на 4-м этапе Кубка России, Латыпов — вне топ-6

В Ижевске состоялся мужской спринт в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 по биатлону. Его победителем стал 22-летний белорус Иван Тулатин. Второй результат показал чемпион мира 2017 года в эстафете россиянин Антон Бабиков. Тройку призёров замкнул Михаил Бурундуков.
Нельзя не отметить, что лидер Кубка России — трёхкратный призёр Олимпиады-2022 Эдуард Латыпов в спринте занял лишь седьмое место, допустив три промаха.
Биатлон. Кубок России, 4-й этап, Ижевск. Спринт, 10 км. Мужчины
1. Иван Тулатин (Беларусь) – 29.18,3 (0 промахов).
2. Антон Бабиков (Россия) – отставание 8,7 секунды (1).
3. Михаил Бурундуков (Россия) + 24,9 (0).
4. Дмитрий Абашев (Россия) +28,9 (0).
5. Евгений Сидоров (Россия) +32,0 (0).
6. Александр Логинов (Россия) +47,9 (1).
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