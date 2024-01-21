Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 12.5 км Масс-старт. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Губерниев: примите решение по допуску на Спартакиаду белорусских биатлонистов!

Губерниев: примите решение по допуску на Спартакиаду белорусских биатлонистов!
Комментарии

Известный российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале обратился к спортивному руководству по поводу участия спортсменов из Беларуси в зимней Спартакиаде.

«Внимание, спортивные чиновники России!!! Примите уже решение по допуску на Спартакиаду белорусских биатлонистов!!! Да или нет, всё просто!!! Как пить коньяк по утрам, да или нет????» — написал Губерниев в публикации.

Напомним, соревнования по биатлону в рамках Спартакиады сильнейших пройдут в феврале 2024 года в городе Златоуст (Челябинская область) О том, что белорусские спортсмены не примут участия в соревнованиях ранее заявил серебряный призёр Олимпиады 2022 года белорусский биатлонист Антон Смольский.

Материалы по теме
Смольский: Беларусь на Спартакиаду не допускают. Будем тренироваться, что нам ещё делать?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android