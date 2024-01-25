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Йоханнес Бё высказался о возможном завершении карьеры Доротеи Вирер

Йоханнес Бё высказался о возможном завершении карьеры Доротеи Вирер
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Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился мнением о возможном завершении карьеры итальянской биатлонистки Доротеи Вирер. Ранее спортсменка заявила, что в скором времени объявит своё решение относительно будущего в спорте.

«Я спокоен за Доро. Думаю, мы с ней очень похожи, мы оба делаем то, что хотим, стараемся быть успешными биатлонистами, но при этом жить обычной жизнью. Поэтому я убеждён, что любое решение, которое она примет, будет правильным выбором. Она твёрдо уверена в своих решениях. Я лишь надеюсь, что она выберет то, что сделает её счастливой. Не знаю, каким будет решение. Посмотрим», — приводит слова Бё Fondo Italia.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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