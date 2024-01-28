Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Узнали бы меня?» Биатлонистка Сливко показала, как бы она выглядела 90 лет назад

Чемпионка Европы в сингл-миксте российская биатлонистка Виктория Сливко опубликовала пост в своём телеграм-канале, в котором поделилась с подписчиками необычными фотографиями.

Опубликованные фото были смонтированы в ретростиле, на них 29-летняя биатлонистка приняла образ бизнес-леди первой половины прошлого века.

Напомним, 21 января Виктория Сливко стала победительницей масс-старта на 12 км в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России в Ижевске. На данный момент, по итогам четырёх этапов, Сливко лидирует в общем зачёте турнира, имея в своём активе 134 очка. Второе место занимает Полина Шевнина (131). На третьей строчке расположилась Наталия Шевченко (119).

В сезоне-2018/2019 Сливко стала обладательницей «Большого хрустального глобуса» на Кубке IBU.