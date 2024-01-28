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Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧЕ, французы стали вторыми

Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧЕ, французы стали вторыми
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Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете, проходившей в рамках чемпионата Европы по биатлону — 2024 в Брезно-Осрблье (Словакия). Команда в составе Исака Фрея, Йохана-Олава Ботна, Иды Лиен и Марен Киркеэйде преодолела дистанцию за 1:04.23,3, зайдя на один штрафной круг и использовав семь дополнительных патронов.

Серебро выиграла команда Франции. Спортсмены уступили норвежцам на финише 14,6 секунды, пройдя гонку с таким же результатом на огневых рубежах. Замкнула тройку сильнейших сборная Италии, проигравшая победителям гонки 53,8 секунды при пяти дополнительных патронах.

Отметим, что сборная Словакии с Анастасией Кузьминой в составе стала 10-й, уступив почти четыре с половиной минуты (три штрафных круга и 15 дополнительных патронов), а команда Финляндии, за которую выступала Дарья Виролайнен, стала 11-й (+4.29,0, 4+11).

Биатлон. Чемпионат Европы. Смешанная эстафета

1. Норвегия (Исак Фрей, Йохан-Олав Ботн, Ида Лиен, Марен Киркеэйде) – 1:04.23,3 (1 штрафной круг +7 дополнительных патронов).
2. Франция (Тео Гиро-Пуайо, Антонин Гигонна, Осеан Мишлон, Камиль Бене) — отставание 14,6 секунды (1+7).
3. Италия (Никола Романин, Николо Бетемпс, Беатриче Трабукки, Ханна Аухенталлер) +53,8 (0+5).

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