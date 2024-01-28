«Мечта сбылась». Бывший российский биатлонист завоевал медаль на чемпионате Европы

Биатлонист из России – серебряный призёр чемпионата Европы! Как же давно мы не слышали чего-то подобного! И вот на ЧЕ в Брезно-Осрблье Дмитрий Шамаев завоевал серебро в пасьюте после 16-го места в спринте.

Правда, биатлонист на турнире представлял не Россию, а Румынию, в которую перешёл много лет назад. Но всё равно за парня очень радостно!

«Позвонили: давай в Румынию!»

Дмитрий Шамаев родом из Ижевска. Первые серьёзные достижения у биатлониста были ещё в юниорском возрасте. Шамаев – двукратный чемпион мира среди юниоров в эстафете и двукратный бронзовый призёр турнира в связке спринт-пасьют. Также Дмитрий поднимался на подиум в смешанной эстафете на ЧЕ. Медали в командных гонках он брал вместе с хорошо нам известными Кириллом Стрельцовым, Никитой Поршневым, Александром Поварницыным, Викторией Сливко и Ульяной Нигматуллиной.

Но во время перехода из юниоров на взрослый уровень Шамаев как-то застопорился. Пока его бывшие партнёры по команде дебютировали на Кубке IBU и Кубке мира и попадали в новостные сводки, Дмитрий выступал на Кубке и чемпионате России. Сам Шамаев стал впервые известен широкой публике не из-за своих результатов на внутрироссийских турнирах, а благодаря случаю в аэропорту Астаны в 2018 году. Там 23-летний биатлонист спас жизнь мужчине, у которого случился приступ эпилепсии. Дмитрий оказывал первую помощь пострадавшему до тех пор, пока на место инцидента не прибыли врачи.

Как Шамаев спас человеку жизнь: Российский биатлонист Шамаев спас жизнь мужчине в аэропорту Астаны

Со временем Шамаев дела пошли в гору. Но, несмотря на медали российских турниров, попасть в сборную он не мог. Дмитрий понял, что с каждым годом шансы стать членом национальной команды становятся меньше. Поэтому и принял непростое решение сменить спортивное гражданство.

«После сезона-2019/2020 мне позвонили из Молдавии и предложили перейти. Их условия мне не очень понравились, и я тогда продолжил тренироваться в России, – рассказывал Шамаев «Матч ТВ». – Параллельно мне жена (Елена Кручинкина. – Прим. «Чемпионата») говорила, что, может, стоит в какую-то другую команду попробовать, например, в Румынию. А до меня в румынскую команду перешли три российских биатлониста – Лена Чиркова, Настя Толмачёва и Толя Оськин. И я позвонил Насте с вопросом, возможно ли к ним перейти. Скинул ей все свои результаты, портфолио. Она взяла под свой контроль этот вопрос и очень сильно помогла мне в этом, давила, потому что румыны до конца зачастую ничего не делают. Но это относится не ко всем – я очень благодарен человеку, который помог мне сделать гражданство и устроиться в клуб!

Через месяц после того, как я скинул портфолио, мне позвонили: «Давай в Румынию». Это было в июле, а 28 марта 2021 года я получил румынский паспорт. Хотя последний сезон в России у меня был очень хороший, и на «Ижевской винтовке» я был вторым, и почти на каждом этапе Кубка России была личная медаль. Может быть, меня бы даже и в команду взяли…»

«Мечта сбылась»

В 2021 году Шамаев сперва выступил на Кубке IBU, а потом и на Кубке мира в составе сборной Румынии. В дебютном спринте с двумя нулями экс-россиянин стал 54-м. Как позднее признавался Дмитрий, в первых гонках он цепенел на трассе, бегая вместе с легендами вроде Эрика Лессера или Йоханнеса Бё. Привыкнуть к звёздным соперникам удалось лишь со временем.

Дмитрий Шамаев Фото: Sven Hoppe/DPA/ТАСС

В дебютном сезоне Шамаев бегал то на Кубке мира, то на Кубке IBU, так что почти не набирал зачётные очки. Лучшим результатом на главном международном турнире для новоиспечённого румына стало 49-е место в пасьюте. Следующий сезон Дмитрий провёл на Кубке мира. Но по-прежнему не блистал: в тотале экс-россиянин занял 72-е место и стал лучшим в сборной Румынии. Лучший личный результат – 33-е место в пасьюте.

При этом тренироваться спортсмен продолжал в России. Дмитрий объяснил это не лучшими условиями подготовки в Румынии.

«В Румынии условия не самые благоприятные. Там очень много туристов, которые по роллерной трассе ездят на машинах, гуляют, поэтому каждая тренировка может стать последней. Плюс там медведи бегают, как у нас собаки, по улицам. Прямо около базы, где я постоянно тренируюсь, живут девять мишек. Когда после ужина все расходятся по комнатам, темнеет, медведи приходят на базу. То есть они гуляют там, где ты тренировался час назад, уже ищут себе еду. Поэтому мне там не очень нравится».

Также в Румынии россиянин столкнулся с другой проблемой – там совсем небольшая зарплата. Из-за низкой популярности биатлона в стране у сборной маленькое финансирование и нет спонсоров. Как говорил Шамаев, даже расходы на обслуживание лыж и винтовки не покрываются зарплатой и призовыми. При этом Дмитрий утверждал, что не жалеет о переходе.

«Я перешёл и ни о чём не жалею. Не всё так гладко и прекрасно в команде Румынии, нужно понимать, что это всё-таки не ведущая страна в биатлоне, там есть много проблем, но в целом я доволен».

В этом сезоне Шамаев стал третьим номером в сборной Румынии. Сейчас в общем зачёте Кубка мира экс-россиянин занимает скромное 77-е место. Лучший результат в сезоне – 35-е место в индивидуалке Антхольца.

Несмотря на небольшой спад, Дмитрий сумел себя хорошо проявить на чемпионате Европы в конце января. В индивидуальной гонке Шамаев стал 14-м, в спринте – 16-м, а в пасьюте сумел добраться до серебра.

С четырьмя нулями биатлонист уступил 12,3 секунды норвежцу Исаку Фрею, выигравшему с тремя промахами. Топ-3 в той гонке замкнул двукратный чемпион мира Антонен Гигонна, допустивший пять промахов.

«Супердень! Мечта сбылась. Спасибо всем, кто всё это время был рядом и поддерживал каждую минуту. Спасибо моей жене, мой семье и моим друзьям. Огромное спасибо моему тренеру и всем тренерам, с которыми я успел поработать!» – радовался победе Шамаев в соцсетях.

Вероятно, Дмитрий выступит и на чемпионате мира в феврале. Там до медали, конечно, добраться будет намного тяжелее. Но в биатлоне чудеса случаются.