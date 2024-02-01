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«Саша очень хорошо заряжен на этот сезон». Касперович — о физической готовности Логинова

«Саша очень хорошо заряжен на этот сезон». Касперович — о физической готовности Логинова
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Александр Касперович, тренер двукратного бронзового призёра Олимпийских игр, биатлониста Александра Логинова, высказался о физической форме своего подопечного.

Вчера, 31 января, Логинову исполнилось 32 года.

«Лучшие годы Саши ещё впереди? Не могу сказать, впереди ли его лучшие годы, но я знаю, что Саша очень хорошо заряжен на этот сезон. У него хороший настрой. Поэтому впереди у него достаточно серьёзное выступление. Думаю, что на Спартакиаде всё получится.

Завершение карьеры? Самое главное, что Саша привёл себя в порядок, разобрался со здоровьем. Сейчас он мотивирован на результат. Сейчас, естественно, мы видимся меньше, но остаёмся в контакте. Где‑то советуется, подсказываю, но в основном, конечно, он готовится сам за счёт опыта», — приводит слова Касперовича «Матч ТВ».

С 10 по 18 февраля 2024 года в рамках Спартакиады сильнейших по зимним видам спорта в городе Златоуст (Челябинская область) пройдут соревнования по биатлону.

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