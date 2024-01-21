Логинов — после масс-старта: настолько болят связки, что даже винтовку держать не мог

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира 2020 года в спринте Александр Логинов прокомментировал завоевание бронзы масс-старта на 15 км в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024.

«Тяжело, да. Натолкался. Связки, видимо, пока не готовы к такой погоде. Ничего страшного, надо привыкать. Когда я вам подавал руку, вы видели, что я не могу её приподнять. У меня настолько болят связки, что даже держать винтовку не мог.

Достойный ли результат бронза? Поверите, если я вам скажу, что я в восторге? Неважно, поверите или нет, но пусть будет, что я в восторге.

Реально ли было бороться с Лазовским? Однозначно реально. Я прекрасно понимал, что мы сегодня шли не в своём темпе. На финишном кругу у него было чуть побольше сил и собранности», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».