Смольский — о Спартакиаде: дотянули до момента, когда у нас возникли проблемы с логистикой

Серебряный призёр Олимпиады-2022 белорусский биатлонист Антон Смольский выступил с критикой организаторов Спартакиады сильнейших — 2024, которые поздно объявили о допуске белорусских спортсменов на соревнования. Биатлонист подчеркнул, что из-за задержки у команды возникли проблемы с отменой запланированного сбора и покупкой билетов в Златоуст. При этом спортсмен отметил, что команда готова к соревнованиям.

«Хотел бы начать с критики: дотянули до того момента, что у нас возникли определённые сложности с отменой сбора, который у нас был запланирован (в эти даты). Получается, пришлось заново бронировать билеты на самолёт в Златоуст. И сделать это было очень сложно, потому что в некоторые даты вообще всё забито — не было мест. Проблема именно в этом, что получилось так спонтанно и незапланированно. Начиная с лета нам говорили, что мы не едем. Не вижу проблем в физической форме, потому что мы готовы в любом случае соревноваться, побеждать. Проблем с подготовкой нет, сложности только в логистике.

Благо что решение о нашем участии не приняли за день до старта (смеётся). Везде есть свои плюсы, но минусов тоже достаточно. Критики много, но мы готовы стартовать. Главное, чтобы всё у нас получилось с переездом и проживанием», — приводит слова Смольского «Матч ТВ».

Напомним, белорусские спортсмены получили приглашение на Спартакиаду сильнейших на прошлой неделе. Спартакиада пройдёт в пяти регионах России с 8 по 18 февраля 2024 года. Соревнования биатлонистов состоятся в Златоусте (Челябинская область). Результаты белорусских спортсменов будут учитываться в неофициальном протоколе.