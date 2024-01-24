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Белорусские спортсмены получили приглашение выступить на Спартакиаде в России

Белорусские спортсмены получили приглашение выступить на Спартакиаде в России
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Белорусские спортсмены в составе 10 человек были приглашены выступить на Спартакиаде-2024 в России, которая стартует 8 февраля, а завершается 18 февраля. Об этом сообщил белорусский журналист Руслан Васильев в своём телеграм-канале.

«Белорусские биатлонисты получили приглашение выступить на российской Спартакиаде. Наша квота – пять мужчин и пять женщин. Плюс тренеры, сервис, медицина. Отбытие планируется уже 30 января — сбор в Златоусте», — написал журналист в своих социальных сетях.

Напомним, Спартакиада сильнейших пройдёт в нескольких субъектах страны: Челябинская область, Свердловская область, Тюменская область. Краснодарский и Красноярский край.

Всего соревнования будут проводиться по 16 дисциплинам.

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