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«Стыд и позор». Губерниев — о позднем приглашении белорусов на Спартакиаду сильнейших

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о позднем приглашении белорусских спортсменов на Спартакиаду сильнейших — 2024.

«Да уж. Стыд и позор», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, белорусские спортсмены получили приглашение на предстоящую Спартакиаду сильнейших на прошлой неделе. Биатлонист сборной Беларуси Антон Смольский ранее раскритиковал организаторов соревнований за позднее приглашение и сообщил, что по этой причине у команды возникли сложности с логистикой.

Спартакиада сильнейших — 2024 пройдёт в пяти регионах России с 8 по 18 февраля. Соревнования биатлонистов состоятся в Златоусте (Челябинская область). Спартакиада сильнейших приурочена к 10-летней годовщине проведения Олимпийских игр — 2014 в Сочи.