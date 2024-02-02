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Биатлонистка Кудисова выступит в масс-старте на этапе Кубка России по лыжным гонкам

Биатлонистка Кудисова выступит в масс-старте на этапе Кубка России по лыжным гонкам
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Российская биатлонистка Алина Кудисова сообщила, что выступит в масс-старте свободным стилем на этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени, но пропустит Спартакиаду сильнейших — 2024. Спортсменка подчеркнула, что в масс-старте поставила перед собой задачу правильно провести гонку.

«Так получилось, что у меня в течение месяца не будет никаких стартов. К сожалению, Спартакиаду я пропускаю по некоторым обстоятельствам. Поговорили с тренером и решили, что есть возможность принять участие в лыжных соревнованиях на Кубке России. Уладили некоторые небольшие нюансы, и у меня получилось сюда приехать. Буду участвовать в одной гонке, в коньковом масс‑старте.

Спринт? Мне бы очень хотелось, но думаю, что если выйду на старт спринта, то на следующий день просто не встану. Мне было бы интересно. В первую очередь будет стоять задача тактически правильно провести гонку», — приводит слова Кудисовой «Матч ТВ».

Напомним, этап Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Тюмени пройдёт с 3 по 4 февраля. Женский масс-старт на 10 км состоится 4 февраля. Спартакиада сильнейших — 2024 пройдёт с 8 по 18 февраля в пяти регионах России.

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