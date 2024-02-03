Доротея Вирер: на чемпионате мира будет сложно надеяться на удачу

Итальянская биатлонистка, трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр Доротея Вирер высказалась о своих пропусках этапов Кубка мира в этом сезоне и готовности к чемпионату мира — 2024.

«Я очень долго сидела в стороне. И для меня, привыкшей всегда быть в движении, это было сложно, учитывая, что я это не выбирала. Чувствую, что физическая форма восстанавливается. Но на чемпионате мира будет сложно надеяться на чудо.

Хочу вернуться к ощущению, которое обычно приходит ко мне в гонках, со всеми силами в теле и с полным здоровьем. Цель одна — медаль в эстафете. У нас там всегда всё было хорошо, надеемся доказать это снова. Я отдам всё, что у меня есть, я отдам всю себя. Я всегда буду Доротеей — по крайней мере, я надеюсь на это», — приводит слова спортсменки издание Fondo Italia.

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