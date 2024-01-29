Экс-россияне завоевали награды, а норвежцы опять всех вынесли. Итоги ЧЕ-2024 по биатлону

Шамаев и Стремоус творят сенсации на международном турнире. А могли бы сейчас готовиться к Спартакиаде.

С 24 по 28 января в Брезно-Осрблье (Словакия) прошёл открытый чемпионат Европы по биатлону. Именитые и не очень спортсмены боролись за последний шанс отправиться на чемпионат мира – 2024, который уже на следующей неделе стартует в Нове-Место (Чехия). Турнир принёс немало пищи для размышлений, а ещё, как ни странно, радости поклонникам нашего биатлона. Ведь в Словакии выступила целая плеяда выпускников русской школы.

Норвежцы вне конкуренции

Но сначала о фаворитах. На ЧЕ-2024, как и на Кубке IBU, как и на Кубке мира, норвежцы просто выносят всех своих соперников. В Брезно-Осрблье представители сильнейшей сборной выиграли шесть из восьми гонок.

Не покорились им только две: спринт у мужчин и сингл-микст. В личной гонке победу одержал бывший член основы сборной Франции Антонен Гигонна. А в одиночной эстафете победу праздновали шведы. Впрочем, норвежцы были недалеко: в обеих гонках они финишировали сразу за победителями.

Марен Киркеэйде Фото: GIAN EHRENZELLER/EPA/ТАСС

Норвежцы настолько привыкли побеждать, что серебро сингл-микста, кажется, помутило им рассудок. Совершенно отвратительно и не по-спортивному повёл себя Вебьёрн Сёрум, дважды поднимавшийся на третью ступень пьедестала на Кубке мира в этом сезоне. Когда его напарница по гонке Эмили Калкенберг на последнем этапе зашла на штрафной круг и заканчивала гонку на второй позиции, Вебьёрн даже не вышел встречать её на финише.

Для Эмили это серебро стало вторым на чемпионате Европы. Ранее она поднялась на вторую ступень пьедестала в пасьюте. А в остальных женских гонках победы делили норвежки Ида Лиен и Марен Киркеэйде.

Ида завоевала золото в спринте и ещё в двух гонках стала четвёртой, Марен же – настоящая королева чемпионата, на её счету два золота и серебро в личных гонках. В смешанной эстафете девушки также поднялись на высшую ступень пьедестала вместе с Исаком Фреем и Йохан-Олавом Ботном.

Скорее всего, именно Киркеэйде присоединится к основе женской сборной Норвегии на чемпионате мира. Тем более что вакантное место есть. На прошедшем этапе Кубка мира в Рупольдинге даже бушевал скандал из-за того, что тренерский штаб заявил на гонки только пять спортсменок при квоте в шесть человек. И это при мощнейшей конкуренции в мужской команде!

Экс-россияне сотворили главные сенсации

В каждой гонке у мужчин победу праздновали разные спортсмены. В индивидуальной победил всё тот же Вебьёрн Сёрум, а за ним финишировали ещё четыре норвежца. В спринте первенствовал француз Гигонна, он же завоевал бронзу в гонке преследования. У него, как и у норвежки Киркеэйде, есть реальные шансы перейти в основу сборной. Тем более мужская команда Франции в текущем сезоне испытывает серьёзные проблемы и ещё ни разу не поднималась на пьедестал в личных гонках.

А в гонке преследования настоящую сенсацию сотворил экс-россиянин Дмитрий Шамаев, выступающий за Румынию. Он поднялся на 14 позиций и завоевал своё первое серебро на чемпионатах Европы. Золото – у норвежца Исака Фрея. Ещё одна экс-россиянка Алина Стремоус выиграла серебро в индивидуальной гонке в составе молдавской сборной.

Но главная звезда турнира в Словакии – Анастасия Кузьмина. 39-летняя спортсменка приковала к себе взгляды не только местных трибун, но и всего мира, возобновив карьеру на ЧЕ. Результаты трёхкратной олимпийской чемпионки, правда, пока аховые – 59-е место в спринте и 39-е – в пасьюте. Однако само её возвращение в большой спорт – грандиозное событие.

А вот единственная страна, которая может бороться с норвежцами на Кубке мира – сборная Германии – осталась без медалей. Всего одна бронза на счету украинцев, приехавших на чемпионат Европы основным составом.

Таким образом, в медальном зачёте чемпионата Европы безоговорочную победу одержали норвежцы. На их счету шесть золотых, пять серебряных и две бронзовые медали – всего 13 наград. На втором месте с гигантским отставанием от победителей расположилась сборная Франции.

Неужели аналогичный медальный расклад мы увидим и на ЧМ-2024?

Медальный зачёт чемпионата Европы по биатлону – 2024



1. Норвегия – 6 – 5 – 2

2. Франция – 1 – 1 – 2

3. Швеция – 1 – 0 – 0

4-5. Молдавия – 0 – 1 – 0

4-5. Румыния – 0 – 1 – 0

6-9. Австрия – 0 – 0 – 1

6-9. Италия – 0 – 0 – 1

6-9. Словакия – 0 – 0 – 1

6-9. Украина – 0 – 0 – 1.