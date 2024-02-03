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Васильев — об «Олимпиаде на стероидах»: в погоне за деньгами атлеты пойдут на всё

Васильев — об «Олимпиаде на стероидах»: в погоне за деньгами атлеты пойдут на всё
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением об идее создания Олимпиад, на которых разрешено употребление допинга.

«Деньги, которые сформируют призовой фонд таких Игр, будут огромные. И соблазн принять участие в состязаниях для спортсменов будет большой. Но я считаю, что нельзя опускаться до абсурда и безумия. Потому что в погоне за выигрышем и деньгами атлеты пойдут абсолютно на всё. И, я не сомневаюсь, будет очень много смертей — из-за передозировок, использования препаратов, запрещённых в обычном спорте. Это же жадность, а её не остановить», — приводит слова Васильева «РБ Спорт».

Напомним, американский миллиардер Питер Тиль заявил о желании создать Олимпийские игры с разрешением стероидов. Первые соревнования могут пройти в 2025 году.

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