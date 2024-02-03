Васильев — об «Олимпиаде на стероидах»: в погоне за деньгами атлеты пойдут на всё

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением об идее создания Олимпиад, на которых разрешено употребление допинга.
«Деньги, которые сформируют призовой фонд таких Игр, будут огромные. И соблазн принять участие в состязаниях для спортсменов будет большой. Но я считаю, что нельзя опускаться до абсурда и безумия. Потому что в погоне за выигрышем и деньгами атлеты пойдут абсолютно на всё. И, я не сомневаюсь, будет очень много смертей — из-за передозировок, использования препаратов, запрещённых в обычном спорте. Это же жадность, а её не остановить», — приводит слова Васильева «РБ Спорт».
Напомним, американский миллиардер Питер Тиль заявил о желании создать Олимпийские игры с разрешением стероидов. Первые соревнования могут пройти в 2025 году.