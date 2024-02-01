Васильев: странно, что спортсмены из Беларуси просят премиальные за участие в Спартакиаде

Президент Федерации биатлона Санкт‑Петербурга и двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил о некорректном поведении спортсменов из Беларуси, которые требуют премиальные за участие в Спартакиаде сильнейших.

«Дело в том, что Спартакиада — это внутреннее соревнование. Поэтому, мне странно, что спортсмены Беларуси могут ставить своё участие в зависимость от выплаты премиальных. Вообще до последнего момента было непонятно, будут участвовать белорусы или нет? Договорились, что они будут участвовать, но теперь они ещё и деньги хотят получать. Не совсем корректно с их стороны. Но, в любом случае, будут договариваться между собой два министерства спорта", — сказал Васильев в интервью Metaratings.

Спартакиада сильнейших — 2024 пройдёт в пяти регионах России с 8 по 18 февраля. Соревнования биатлонистов состоятся в Златоусте (Челябинская область). Спартакиада сильнейших приурочена к 10-летней годовщине проведения Олимпийских игр — 2014 в Сочи.