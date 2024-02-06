Трасса ЧМ по биатлону закрыта из-за ужасного состояния снежного покрова

Международный союз биатлонистов (IBU) в понедельник, 5 февраля объявил о закрытии трассы на арене «Высочина» в Нове-Место-на-Мораве в Чехии, на которой должен пройти чемпионат мира по биатлону, сообщает ABC Nyheter.

По сведениям источника, трасса закрыта на два дня. Биатлонистам запрещено проводить на ней прокаты. Вчера в городе шёл сильный дождь. Состояние снежного покрова оценивается как ужасное. Также повреждения из-за ветра получила арена стадиона.

Днём температура доходит до 10 градусов выше нуля, что затрудняет организаторам подготовку к гонкам. Снежный покров — чёрный.

Напомним, чемпионат мира по биатлону пройдёт с 7 по 18 февраля. Турнир откроет смешанная эстафета. Ожидается, что к выходным дождь прекратится, однако плюсовая температура воздуха всё равно сохранитя.