Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Трасса ЧМ по биатлону закрыта из-за ужасного состояния снежного покрова

Трасса ЧМ по биатлону закрыта из-за ужасного состояния снежного покрова
Аудио-версия:
Комментарии

Международный союз биатлонистов (IBU) в понедельник, 5 февраля объявил о закрытии трассы на арене «Высочина» в Нове-Место-на-Мораве в Чехии, на которой должен пройти чемпионат мира по биатлону, сообщает ABC Nyheter.

По сведениям источника, трасса закрыта на два дня. Биатлонистам запрещено проводить на ней прокаты. Вчера в городе шёл сильный дождь. Состояние снежного покрова оценивается как ужасное. Также повреждения из-за ветра получила арена стадиона.

Днём температура доходит до 10 градусов выше нуля, что затрудняет организаторам подготовку к гонкам. Снежный покров — чёрный.

Напомним, чемпионат мира по биатлону пройдёт с 7 по 18 февраля. Турнир откроет смешанная эстафета. Ожидается, что к выходным дождь прекратится, однако плюсовая температура воздуха всё равно сохранитя.

Материалы по теме
Братья Бё, Дарья Виролайнен и ещё 7 биатлонистов, за которыми стоит следить на ЧМ-2024
Братья Бё, Дарья Виролайнен и ещё 7 биатлонистов, за которыми стоит следить на ЧМ-2024
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android