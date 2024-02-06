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Губерниев: масс-старт на биатлонной Спартакиаде белорусы не бегут — приказ Минспорта

Губерниев: масс-старт на биатлонной Спартакиаде белорусы не бегут — приказ Минспорта
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что белорусских биатлонистов не допустили на масс-старт на Спартакиаде сильнейших — 2024.

«А вот прекрасное! Масс-старт на биатлонной Спартакиаде белорусы не бегут — приказ Минспорта. Офигенно мы гостеприимные хозяева! Но время ещё есть всё исправить. Чтобы не выглядеть полными дураками», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, Спартакиада сильнейших — 2024 пройдёт в пяти регионах России с 8 по 18 февраля. Соревнования биатлонистов состоятся в Златоусте (Челябинская область). Спартакиада сильнейших приурочена к 10-летней годовщине проведения Олимпийских игр — 2014 в Сочи. Ранее белорусские спортсмены получили приглашение на Спартакиаду.

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