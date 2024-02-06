«В чём логика? И есть ли она?» Губерниев — о недопуске белорусов на масс-старт Спартакиады

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал Министерство спорта России за недопуск белорусских биатлонистов на масс-старт на Спартакиаде сильнейших — 2024.

«Вот приказ, подписанный заместителем министра спорта РФ Морозовым. Все гонки биатлонисты Беларуси бегут, кроме масс-старта! В чём логика? И есть ли она? Ещё есть время переделать весь этот бред. Морозов, ау?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Спартакиада сильнейших — 2024 пройдёт в пяти регионах России с 8 по 18 февраля. Соревнования биатлонистов состоятся в Златоусте (Челябинская область). Спартакиада сильнейших приурочена к 10-летней годовщине проведения Олимпийских игр — 2014 в Сочи. Ранее белорусские спортсмены получили приглашение на Спартакиаду.