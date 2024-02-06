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В СБР заявили, что не знают, почему белорусы не выступят в масс-старте Спартакиады

В СБР заявили, что не знают, почему белорусы не выступят в масс-старте Спартакиады
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Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак рассказал, что не знает причин, по которым биатлонистам сборной Беларуси нельзя участвовать в масс-старте на Спартакиаде.

«Я в курсе, что такое положение есть, но не знаю причин, по которым белорусские биатлонисты не примут участия в масс‑старте. Организатор соревнований — Минспорт, мы опираемся на их правила и их исполняем», — сказал Пак «Матч ТВ».

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал решение Минспорта, назвав его нелогичным.

Биатлонные соревнования на Спартакиаде сильнейших в Златоусте начнутся в субботу, 10 февраля спринтерскими гонками. В 9:30 по московскому времени на старт выйдут мужчины, а в 12:15 — женщины.

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