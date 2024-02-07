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ЧМ-2024. Смешанная эстафета
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19:20 Мск
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Вирер — о смешанной эстафете на ЧМ: на стрельбище дует сильный ветер, могут быть сюрпризы

Вирер — о смешанной эстафете на ЧМ: на стрельбище дует сильный ветер, могут быть сюрпризы
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Итальянская биатлонистка, трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр Доротея Вирер поделилась ожиданиями от чемпионата мира — 2024 и высказалась о конкуренции в смешанной эстафете.

«11-й чемпионат мира для меня? Боже, ничего себе! Что это значит для меня? Возможно, то, что я постарела (смеётся). Это определённо нечто важное. У меня были и отличные чемпионаты мира, и те, которые не оправдывали ожиданий, но сейчас я хочу позволить себе удивиться. У меня хорошие воспоминания о Нове-Место, я всегда хорошо выступала здесь. Это не значит, что в этот раз у меня всё получится, но я определённо выделяю это место.

Что касается смешанной эстафеты, уровень конкуренции будет очень высокий. Есть много команд, которые могут добиться успеха. Для борьбы за медали нужно выступить чисто, без заминок. Кроме того, сложность добавляет трасса, которая находится не в идеальном состоянии из-за погодных условий. На стрельбище дует сильный ветер, поэтому могут быть сюрпризы. Ещё может пойти дождь. Но условия равны для всех. Нужно стараться сохранять максимальную концентрацию, а там посмотрим», — приводит слова Вирер Fondo Italia.

Прямые трансляции гонок чемпионата мира — 2024 доступны в Okko.

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