Сборную Швеции раскритиковали за прибытие на ЧМ по биатлону на частном самолёте

Сборная Швеции прилетела на место проведения чемпионата мира по биатлону на частном самолёте.

Завершив подготовительный сбор в Эстерсунде, шведские биатлонисты направились в Прагу, а затем и в Нове-Место на частном самолёте. Их действия были раскритикованы норвежцами, которые упрекнули шведов в неэкологичности подобных действий. Своё мнение высказала шестикратная чемпионка мира Сюннёве Сулемдаль.

«Я думаю, что нет необходимости летать частным самолётом в Чехию, и я думаю, что между Стокгольмом и Прагой есть хорошее сообщение. Они могут взглянуть на выбросы и подумать о соотношении затрат и выгоды.

Какую выгоду они могут извлечь из использования частных самолетов? Возможно, им удастся избежать некоторых заболеваний, но я думаю, что можно справиться, если надеть маску на лицо, взять с собой обед и позаботиться о гигиене рук. Я не думаю, что они получают этого какое-либо преимущество», — приводит слова Сулемдаль NRK.

Чемпионат мира по биатлону-2024 начнётся седьмого февраля смешанной эстафетой.

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