Опубликован старт-лист смешанной эстафеты на ЧМ-2024 по биатлону

Стал известен стартовый лист смешанной эстафеты в рамках чемпионата мира по биатлону — 2024, который пройдёт в Нове-Место (Чехия).

7 февраля в 19:20 по московскому времени в гонку отправятся 25 команд. Сначала в борьбу за медали вступят мужчины, а на заключительных этапах дистанции борьбу продолжат стреляющие лыжницы.

1. Норвегия (Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд)

2. Франция (Эрик Перро, Кентен Фийон Майе, Жюстин Бреза-Буше, Жулия Симон)

3. Италия (Дидье Биона, Томаззо Джакомель, Доротея Вирер, Лиза Виттоцци)

4. Швеция (Себастиан Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Ханна Эберг, Эльвира Эберг)

5. Швейцария (Себастьян Штальдер, Никлас Хартвег, Лена Хекки, Эми Басерга)

6. Чехия (Михал Крчмарж, Томаш Микиска, Маркета Давидова, Джессика Ислова)

7. Германия (Юстус Штрелов, Филипп Наврат, Франциска Пройс, Ванесса Фойгт)

24. Словакия (Томаш Скленарик, Дамиан Цеснек, Анастасия Кузьмина, Мария Ременёва).

Полный старт-лист гонки смотрите здесь:

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