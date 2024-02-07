Вирер — о возвращении Кузьминой в биатлон: уважаю Анастасию. Не знаю, как она это делает

Итальянская биатлонистка, трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр Доротея Вирер высказалась о возобновлении карьеры 39-летней словацкой спортсменки Анастасии Кузьминой.

«Нет никаких сомнений, что вернуться на соревнования в 39 лет трудно. Нужно приложить массу усилий, пойти на жертвы, чтобы вновь выступать на международном уровне после пятилетней паузы. Анастасия, конечно, всегда тренировалась, но соревноваться — это другое дело. Однако, как Кузьмина сама сказала, она делает это для своей страны, чтобы способствовать популяризации биатлона в Словакии, и это замечательное дело. У неё много болельщиков, она добилась отличных результатов в карьере, и интерес к ней по-прежнему велик. Конечно, я уважаю Анастасию. Не знаю, как она это делает, потому что не каждый может вернуться, особенно если наслаждался жизнью после спорта», — приводит слова Вирер Fondo Italia.

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