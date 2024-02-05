39-летняя Анастасия Кузьмина сообщила, что поедет на ЧМ-2024 по биатлону

Трёхкратная олимпийская чемпионка разных годов, чемпионка мира 39-летняя словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина, возобновившая карьеру, сообщила, что поедет на чемпионат мира по биатлону — 2024, который пройдёт с 7 по 18 февраля в Нове-Место (Чехия).

«Я поеду на чемпионат мира по биатлону», — написала Кузьмина на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Кузьмина выступила на минувшем чемпионате Европы по биатлону в Брезно-Осрблье (Словакия). Спортсменка стала 59-й в спринте и заняла 39-е место в гонке преследования. Кузьмина вернулась на соревнования после почти пятилетней паузы. Последним чемпионатом мира, на котором выступала биатлонистка, было мировое первенство в Эстерсунде (Швеция) в 2019 году.