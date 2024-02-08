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Малышко поделился воспоминаниями о победе в эстафете на Олимпиаде в Сочи

Малышко поделился воспоминаниями о победе в эстафете на Олимпиаде в Сочи
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Российский биатлонист Дмитрий Малышко рассказал, как часто вспоминает победу на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

Как часто вспоминаем ту эстафету? Ну точно не каждый день. Хорошо общаюсь с Антоном Шипулиным. С Алексеем Волковым долго не пересекались, и наконец здесь удалось встретиться. Поддерживаю контакты с некоторыми лыжниками, кто тоже выступал в Сочи в 2014-м», — приводит слова Малышко RT.

Отметим, победа биатлонистов мужской сборной России в эстафетной гонке на Олимпиаде в Сочи стала первой в истории ОИ для нашей страны в этой дисциплине. За российскую команду выступили Алексей Волков, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.

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