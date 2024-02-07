От русского американца до девочки в красном пальто. Вы помните героев Олимпиады в Сочи?

10 лет назад, 7 февраля 2014 года, в Сочи стартовали Олимпийские игры. Турнир в России вошёл в историю дважды – сперва как грандиозное мировое событие, а после – как главный допинговый скандал.
Несмотря ни на что, Олимпиада-2014 – по-настоящему великое спортивное событие для нашей страны. Мы решили вспомнить выдающихся героев тех Игр, но только вам решать, кто же из них был самым ярким!
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Лучшие российские атлеты на Играх-2014 будут распределены в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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Александр Легков
До Олимпийских игр в Сочи Легков одновременно был главной надеждой и главным неудачником российских лыжных гонок. Перспективный спортсмен всегда был в числе лидеров, но по роковому стечению обстоятельств постоянно упускал золотые медали главных турниров.
Олимпиада-2014 для него тоже началась неудачно, но завершилась грандиозным успехом. Сначала Александр вытянул сборную России к серебру в эстафете. А в марафоне – последней гонке Олимпиады – выиграл борьбу за золото у Черноусова и Вылегжанина. Страна плакала от счастья!
Мужская эстафетная четвёрка в биатлоне
У российских биатлонистов на домашней Олимпиаде дела обстояли неважно: два серебра и одна бронза в личных гонках. Последней надеждой на золото оставалась мужская эстафета. И наша четвёрка не подкачала!
Волков, Малышко и Устюгов выдали максимум на своих этапах, а финишёр Шипулин совершил чудо. Антон филигранно справился с заключительной стойкой, догнал лидера Симона Шемппа и опередил его на заключительных метрах дистанции. Россиянин сделал всё так красиво, что легендарное противостояние Шипулин – Шемпп до сих пор остаётся в наших сердцах!
Александр Третьяков
Олимпиада в Сочи стала кульминацией напряжённейшего противостояния четырёхлетия и в скелетоне. Александр Третьяков в острой борьбе на доли секунды обошёл своего главного соперника Мартинса Дукурса.
В первой попытке россиянин привёз латышу 0,23 секунды, во второй отрыв Александра уже превысил полсекунды, в третьей Мартинс отыграл скромные 0,02 секунды, так что зафиксировать своё первое место для бесстрашного российского скелетониста в четвёртом спуске было делом техники.
Виктор Ан
Спортсмен родом из Южной Кореи вписал своё имя в историю российского спорта. На Олимпиаде в Сочи Ан сперва завоевал бронзу на дистанции 1500 м, а потом одержал победу на дистанции 1000 м. Это золото стало первым в истории России в шорт-треке! Впрочем, на одной золотой награде спортсмен, взявший имя со значением «победитель», не остановился. В копилку сборной России Виктор добавил ещё два золота: на дистанции 500 м и в эстафете.
Вик Уайлд
Приехав в Россию за своей любовью – сноубордисткой Алёной Заварзиной, американец влюбил в себя всю страну. Уайлд, пробившийся в сборную России, завоевал золото в параллельном гигантском слаломе спустя пару минут после того, как его супруга взяла бронзу в той же дисциплине среди женщин. Для России это была первая победа на Олимпиадах в сноуборде!
История стала ещё красивее после второй победы Вика. В предпоследний день Игр Уайлд выиграл состязания и в параллельном слаломе.
Аделина Сотникова
На Олимпиаде в Сочи Аделина сотворила историю. Сотникова стала первой фигуристкой из СССР и России, победившей на Играх в женском одиночном катании. В короткой программе Аделина стала второй, уступив Ким Ю На из Южной Кореи всего 0,28 балла. Зато в произвольной Сотникова показала лучший результат и забрала историческое золото.
Александр Зубков и Алексей Воевода
Зубков и Воевода вместе брали серебро Олимпиады-2006 в соревнованиях четвёрок и бронзу Олимпиады-2010 в двойках. Олимпиаду-2014 Александр и Алексей тоже прошли вместе, закрыв при этом все гештальты прошлых Игр.
В Сочи пилот и разгоняющий сперва взяли золото в соревнованиях двоек, а потом, аккурат перед закрытием турнира, в компании Дмитрия Труненкова и Алексея Негодайло выиграли и соревнования среди четырёхместных машин.
В 2017 году Россию лишили этих наград, но это уже другая история.
Татьяна Волосожар и Максим Траньков
Волосожар и Траньков уже выступали на Олимпиаде-2010, но с другими партнёрами. Игры в Сочи стали для Татьяны и Максима первыми совместными.
Пара сперва выиграла золото в командном турнире: в короткой программе Волосожар и Траньков набрали 83,79 балла, опередив ближайших конкурентов почти на 10 баллов! А через несколько дней Татьяна и Максим взяли золото в индивидуальном турнире, не оставив соперникам никаких шансов!
Юлия Липницкая
15-летняя фигуристка внесла наибольший вклад в победу сборной России в командном турнире по фигурному катанию. Юлия стала лучшей и в короткой, и в произвольной программах. Чего только стоил пронзительный прокат Липницкой в красном платье под «Список Шиндлера»!
На Играх-2014 Юлия побила возрастной рекорд в женском одиночном катании. Золото Олимпиады Липницкая взяла в 15 лет и 249 дней.
Евгений Плющенко
В первом в истории командном турнире 31-летний и уже титулованный Плющенко совершил невероятное. Евгений стал вторым в короткой программе, набрав рекордные для себя 91,39 балла. Перенёсший несколько операций на спине россиянин обошёл фаворита Патрика Чана, проиграв лишь японцу Юдзуру Ханю. В произвольной программе Евгений стал первым, что помогло сборной России взять золото в командном турнире.
В личном турнире Плющенко, будучи единственным представителем России, выступать не стал, сославшись на проблемы со здоровьем.