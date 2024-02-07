Вик Уайлд, Юлия Липницкая, Виктор Ан, Александр Легков – помните, что они выиграли в 2014 году?

От русского американца до девочки в красном пальто. Вы помните героев Олимпиады в Сочи?

10 лет назад, 7 февраля 2014 года, в Сочи стартовали Олимпийские игры. Турнир в России вошёл в историю дважды – сперва как грандиозное мировое событие, а после – как главный допинговый скандал.

Несмотря ни на что, Олимпиада-2014 – по-настоящему великое спортивное событие для нашей страны. Мы решили вспомнить выдающихся героев тех Игр, но только вам решать, кто же из них был самым ярким!

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Лучшие российские атлеты на Играх-2014 будут распределены в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑». Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓»

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.