Вирер — о трассе на ЧМ в Нове-Место: снег проваливался вместе с палками, где-то были ямы

Итальянская биатлонистка, трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр Доротея Вирер высказалась о выступлении сборной Италии в смешанной эстафете на чемпионате мира — 2024 в Нове-Место, а также поделилась мнением о подготовке трассы. Итальянцы заняли 10-е место.

«Я сочувствую Дидье Биона, он оказался под серьёзным давлением, а это непросто. Нужно постоянно сохранять концентрацию, потому что эта гонка не прощает ничего. Думаю, каждый бывал в такой ситуации. В любом случае, у него впереди ещё десять чемпионатов мира, всякое бывает.

Я старался концентрироваться, как будто это был спринт, но всё равно было очень тяжело, потому что на некоторвых участках трассы лежал очень мягкий снег. Он проваливался вместе с палками, где-то были ямы. Не самые лучшие условия. Будем надеяться, что к спринту трассу приведут в порядок», — приводит слова Вирер Fondo Italia.

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