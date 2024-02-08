«Такие гонки случаются в биатлоне». Виттоцци — о 10-м месте Италии в смешанной эстафете

Итальянская биатлонистка, чемпионка мира и призёр Олимпийских игр Лиза Виттоцци высказалась о неудачном выступлении сборной Италии в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону — 2024 в Нове-Место. Итальянцы заняли 10-е место.

«Конечно, выходя на свой этап, я не чувствовала сильной мотивации. Я пыталась просто хорошо провести гонку не на максимуме, потому что это не имело смысла. К сожалению, подобные гонки случаются в биатлоне. Если это происходит с тобой, ты чувствуешь себя ужасно, потому что думаешь, что всё испортил, но это не так. Мы выигрываем и проигрываем вместе. Это часть спорта. Вся команда ожидала лучшего результата. Возможно, иногда большие ожидания могут привести к ошибкам. Я просто хочу сказать Дидье Биона, чтобы он сохранял спокойствие, перевернул эту страницу и двигался дальше», — приводит слова Виттоцци Fondo Italia.

Напомним, итальянский биатлонист Дидье Биона, выступавший на первом этапе смешанной эстафеты, зашёл на два штрафных круга и допустил шесть промахов.

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