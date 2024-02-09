Рёш: рассказала Бессебергу о попытке подкупа со стороны Тихонова, но он ничего не сделал

Бывший генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Николь Рёш заявила, что экс-президент организации Андерс Бессеберг никак не отреагировал на ей сообщение, о том, что Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов пытался подкупить её.

«Тихонов хотел меня подкупить. Он предложил не заниматься делами о допинге в России. На столе стояла шкатулка, и он сказал, что в ней ценные украшения и что вопросы допинга не так уж важны. Я сразу связалась с Бессебергом. Я не помню формулировку, но помню, как позвонил ему и рассказал, что произошло. Я немедленно уведомил президента Андерса Бессеберга по телефону. Он пытался сгладить ситуацию. И Тихонову он ничего не сделал. Это также никогда не обсуждалось в совете директоров», — приводит слова Рёш VG.

Ранее функционеру, который более 25 лет руководил IBU, было предъявлено обвинение в коррупции за период с 2009 по 2018 год. Сам Бессеберг отвергает все обвинения.