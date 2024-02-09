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Любовь Калинина и Антон Бабиков выиграли пролог с дуэльной стрельбой в Златоусте

Биатлонисты Любовь Калинина и Антон Бабиков стали победителями пролога с дуэльной стрельбой в Златоусте. Соревнования прошли в преддверии старта Спартакиады сильнейших — 2024.

В финале женских соревнований Калинина не допустила промахов. Второе место заняла спортсменка Анастасия Гришина. На третьем месте по итогам пролога расположилась биатлонистка Анастасия Шевченко.

У мужчин лучшим в прологе стал Бабиков, также не допустивший промахов. Вторым стал биатлонист Александр Поварницын, третье место — у Виктора Плицева.

Напомним, соревнований биатлонистов на Спартакиаде сильнейших — 2024 пройдут с 10 по 18 февраля в Златоусте (Челябинская область). Завтра, 10 февраля, состоятся спринты. Спартакиада сильнейших — 2024 приурочена к 10-й годовщине проведения зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.