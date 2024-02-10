Биатлон, Зимняя Спартакиада 2024 – расписание соревнований 10 февраля, где смотреть

Сегодня, 10 февраля, в Златоусте (Челябинская область) начнутся соревнования по биатлону в рамках Зимней Спартакиады — 2024. На этот день запланированы старты в спринте у мужчин и женщин.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием биатлонных стартов Спартакиады 10 февраля:

Спринт, мужчины, 10 км. Начало гонки в 09:35 мск.

Спринт, женщины, 7,5 км. Начало гонки в 12:20 мск.

Прямые трансляции соревнований можно посмотреть на телеканалах Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета, белорусские болельщики смогут увидеть их на телеканале БТ5.

Всероссийская Зимняя Спартакиада — 2024 проходит с 8 по 18 февраля в пяти российских регионах. Проведение всех соревнований по биатлону в рамках Спартакиады запланировано в Златоусте.