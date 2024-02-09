20 топ-событий субботы: НХЛ, НБА, КХЛ, Спартакиада и много интригующего футбола

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Время в материале указано по Москве.

🏒 4:00: «Миннесота Уайлд» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 10 февраля 2024, суббота. 04:00 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Питтсбург» продолжит приближение к зоне плей-офф?

Для «пингвинов» регулярный чемпионат начался из рук вон плохо, и многие поспешили поставить крест на перспективах их попадания даже в кубковую восьмёрку. Однако незаметно «Питтсбург» сделал так, что теперь входит в зону плей-офф! Правда, пока лишь по потерянным очкам. Последние два матча «Пингвинз» выиграли – чтобы оправдать амбиции и доказать свою принадлежность к числу сильнейших команд Востока, они должны обыгрывать и нынешнюю «Миннесоту», которая в этом году вряд ли пройдёт в решающую часть сезона.

«Пингвины» могут очень скоро потерять одного из лидеров: «Питтсбург» может обменять Гюнцеля, если стороны не приблизятся к подписанию контракта

🏒 4:30: «Чикаго Блэкхоукс» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: «Рейнджерс» продолжат гонку за лидерством, а «Блэкхоукс» — за Селебрини?

«Синерубашечники» в этом сезоне бьются за самые высокие места на Востоке и всё ещё сохраняют шансы закончить регулярку на вершине таблицы. Сейчас «копы» идут на серии из трёх побед и вполне могут продлить её, ведь в соперниках у них команда с абсолютно противоположной задачей. «Чикаго», похоже, твёрдо решил идти за вторым подряд первым пиком драфта, проиграв пять встреч подряд и сменив «Сан-Хосе» в статусе худшей команды сезона. Видимо, в Иллинойсе очень хотят, чтобы в следующем сезоне с Коннором Бедардом играл Маклин Селебрини, который является фаворитом предстоящей ярмарки талантов.

🏀 6:00: «Сакраменто Кингз» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 10 февраля 2024, суббота. 06:00 МСК Сакраменто Кингз Сакраменто Не начался Денвер Наггетс Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: действующий чемпион НБА победит во втором матче за два дня?

В нынешнем регулярном чемпионате НБА дела у «Сакраменто Кингз» идут хуже, чем в прошлом. «Короли» на данный момент занимают седьмую строчку в Западной конференции с результатом в 29 побед при 21 поражении. В свою очередь, «Денвер Наггетс» расположился на втором месте Запада, уступая лишь по дополнительным показателям «Миннесоте Тимбервулвз». Действующий чемпион НБА победил в трёх матчах кряду, а всего за последние 10 матчей проиграл лишь дважды. При этом «Сакраменто» в нынешнем сезоне уже обыгрывал «горняков» (123:117). Сумеет ли «Денвер» после нелегкого противостояния с «Лейкерс» переиграть соперника по Западной конференции?

🏀 6:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «Лейкерс» остановят разогнавшихся «Пеликанс»?

После того как «Нью-Орлеан Пеликанс» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс», серия побед «пеликанов» достигла четырёх матчей. Сейчас же клубу из Луизианы предстоит выезд в Калифорнию, где их уже ждёт «Лос-Анджелес Лейкерс». «Озёрники» в последней игре потерпели поражение от действующего чемпиона НБА «Денвер Наггетс» (106:114). При этом клуб во главе с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом уступил в матче, когда клуб презентовал новую статую легендарного игрока «Лейкерс» Коби Брайанта. Теперь коллектив под руководством Дарвина Хэма точно не имеет права на ошибку.

🎿 8:30: Спартакиада — лыжные гонки, женский и мужской скиатлон

Интрига: кто остановит Веронику Степанову?

На Спартакиаде в Тюмени состоятся скиатлоны на 20 км. Явные фавориты гонок — Вероника Степанова и Александр Большунов. Кажется, вопрос про то, кто остановит Большунова, можно пока не задавать. Его форма просто звенит, он разбирается с соперниками на раз-два, хотя выиграть хотят все. А вот кто остановит Степанову? Претенденток достаточно — это и Елизавета Пантрина, и Анастасия Кулешова, и Татьяна Сорина, и Мария Истомина. Может, сверкнёт кто-то из юниорок. Но Степанова тоже в прекрасной форме, а скиатлон — это не спринт, на длинной гонке Вероника обычно всё решает задолго до финиша.

🎯 9:35: Спартакиада — биатлон, мужской и женский спринт

Интрига: Россия или Беларусь? Кто возьмёт первое биатлонное золото Спартакиады

В биатлоне Спартакиада начнётся со спринтерских гонок. В мужской гонке будет противостояние даже не отдельных спортсменов, а стран — Россия против Беларуси. Неважно, что белорусские биатлонисты выступят на соревнованиях вне конкурса и не получат призовые. Важна только спортивная составляющая, а она говорит о том, что россияне пока уступают белорусам. Смольский или Латыпов? Бабиков или Лазовский? Логинов или Тулатин?

У девушек россиянки в нынешнем сезоне выступают значительно сильнее, чем белоруски. В женской гонке главная интрига — представительница какой группы окажется сильнее? Кто лучше подготовил своих спортсменок — Шашилов или Истомин? А может быть, лучше всех выступят тренирующиеся самостоятельно Кристина Резцова или Виктория Сливко.

🎾 14:00*: Дарья Касаткина (Россия, 7) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 6), Абу-Даби, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Касаткина во второй финал в сезоне?

Дарья Касаткина лихо мчится по сетке Абу-Даби. В четвертьфинале она разгромила румынку Сорану Кырстю с «баранкой». А вот чтобы попасть в свой второй за сезон финал, россиянке необходимо справиться с непростой бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей. Девушки до этого встречались дважды в прошлом году — в Дохе и Чжухае — и в обоих случаях сильнее оказалась Беатрис.

🏒 14:30: «Салават Юлаев» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 февраля 2024, суббота. 14:30 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто победит в последнем «зелёном дерби» регулярного сезона?

Соперники подходят к последней очной встречи в рамках гладкого чемпионата в хорошей форме — каждая из команд проиграла всего три из последних 10 матчей. Преимущество в дерби этого сезона пока на стороне уфимцев — они одержали три победы, в то время как «Ак Барс» выиграл только два раза. У подопечных Зинэтулы Билялетдинова есть последний шанс сравнять счёт в этом противостоянии, но делать это придётся в гостях.

Форвард «Салавата» стал автором лучшего гола прошедшей недели, а возможно, и всего сезона: Видео Лакросс-гол Алалыкина возглавил рейтинг лучших голов по итогам прошедшей недели КХЛ

⚽️ 15:30: «Манчестер Сити» — «Эвертон», АПЛ, 24-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: выйдет ли «Ман Сити» на первое место?

«Манчестер Сити» набрал приличный ход и одержал в АПЛ пять побед подряд. Команда Хосепа Гвардиолы находится на второй строчке, но отставание от «Ливерпуля» составляет всего два очка. Если «Сити» обыграет «Эвертон», то выйдет на первое место, так как «Ливерпуль» играет чуть позже. Соперник очень подходящий, ведь «Эвертон» не побеждал на «Этихаде» с 2010 года. Предыдущая встреча в Манчестере завершилась ничьей, а перед этим «Сити» обыграл соперника дома четыре раза подряд.

🎾 15:30*: Елена Рыбакина (Казахстан, 1) — Людмила Самсонова (Россия, 8), Абу-Даби, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сможет ли Людмила добраться до российского финала?

После неудачной серии австралийских турниров Людмила Самсонова преобразилась. На «пятисотнике» в Абу-Даби она без потери сета справилась с украинками Лесей Цуренко и Ангелиной Калининой, а также с чешкой Барборой Крейчиковой. Теперь за место в финале россиянка поспорит с первым номером посева Еленой Рыбакиной. Ранее теннисистки встречались четыре раза, и во всех случаях не было равных Самсоновой — в Монреале-2021, Токио-2022, Монреале и Пекине-2023. Сможет ли Людмила добраться до российского финала?

⚽️ 18:00: «Ливерпуль» — «Бёрнли», АПЛ, 24-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: реабилитируется ли «Ливерпуль» за поражение в прошлом туре?

«Ливерпуль» по-прежнему находится на первом месте в АПЛ, но у «Манчестер Сити» есть один матч в запасе. В прошлом туре мерсисайдцы проиграли в Лондоне «Арсеналу» (1:2), а теперь у них есть шанс реабилитироваться. «Бёрнли» находится на предпоследней строчке и бьётся за выживание. А ещё команда не побеждает в АПЛ на протяжении пяти матчей. Любопытно, что в трёх последних встречах на «Энфилде» хозяева обыграли «Бёрнли» всего один раз. Но, кажется, сейчас аутсайдеру придётся особенно тяжело.

🏆 ⚽️ 18:00: Иордания — Катар, Кубок Азии, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок Азии . Финал Кубок Азии . Финал 10 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК Иордания Не начался Катар Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто станет победителем Кубка Азии?

Катар защищает титул, который завоевал в 2019 году. Хозяева нынешнего турнира уже добрались до финала, где их ждёт встреча с футболистами из Иордании. А те уже добились исторического результата, ведь ранее они никогда не доходили до такой высокой стадии. Иордания в плей-офф обыграла Ирак (3:2), Таджикистан (1:0) и Южную Корею (2:0). А Катар прошёл Палестину (2:1), одолел в серии пенальти Узбекистан (1:1, пен. 3:2) и справился с Ираном (3:2). Завершится ли турнир сенсацией?

⚽️ 18:15: «Реал Сосьедад» — «Осасуна», Примера, 24-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сколько времени проведёт на поле Захарян?

В последних двух турах у «Реала Сосьедад» возникли проблемы с забитыми мячами. Встречи с «Райо Вальекано» и «Жироной» завершились без голов. Сейчас клуб из Сан-Себастьяна занимает шестое место в таблице, а вот от пятой команды отставание составляет уже восемь очков. В последних шести турах «Реал Сосьедад» одержал всего одну победу. Что касается «Осасуны», то она не побеждала в Сан-Себастьяне с 2005 года. С того момента команды 10 раз играли в Примере на поле «Реала Сосьедад»: шесть побед хозяев, четыре ничьих. А нас интересует, сколько времени получит Арсен Захарян.

🏐 19:00: «Локомотив» — «Ленинградка», Суперлига (ж), 20-й тур

Интрига: топ-3 женской Суперлиги после матча может измениться

В верхней части таблицы борьба за топ-3. Первая четвёрка в досягаемой близости, поэтому любая осечка — шанс для конкурентов. «Локо» (№4) и «Ленинградка» (№2) в двух очках друг от друга. Одни в предыдущем туре проиграли в четырёх сетах казанцам, вторые — в пяти лидерам Суперлиги. И новое очное противостояние сильнейших украсит этот розыгрыш.

🎯 19:05: Биатлон — ЧМ-2024, спринт, мужчины

Интрига: смогут ли братья Бё реабилитироваться после провала в смешанной эстафете?

Чемпионат мира — 2024 стартовал с сенсации. Норвегия осталась лишь с серебром в смешанной эстафете. Но и этой медали могло не быть — Йоханнес и Тарьей Бё плохо провели свои этапы. Рыжие братья — действующие чемпион и вице-чемпион в спринте. Смогут ли они реабилитироваться за предыдущую гонку и защитить свои прошлогодние титулы?

⚽️ 20:00: «Рома» — «Интер», Серия А, 24-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: остановит ли «Интер» команду Де Росси?

Жозе Моуринью против бывшего клуба — такой могла быть вывеска предстоящего матча. Но португальца несколько недель назад отправили в отставку, а его место занял Даниэле Де Росси. Под руководством нового тренера римский клуб одержал три победы в трёх матчах. С другой стороны, «Рома» обыгрывала команды, которые болтаются в нижней части таблицы. А вот у «Интера» всё хорошо — первое место. Более того, в предыдущем туре команда Симоне Индзаги обыграла ближайшего преследователя («Ювентус») и увеличила отрыв до четырёх очков.

⚽️ 20:30: «Байер» — «Бавария», Бундеслига, 21-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто победит в битве лидеров Бундеслиги?

Обе команды бьются за победу в Бундеслиге, а теперь их ждёт очная встреча в Леверкузене. «Байер» пока лидирует в чемпионате, но мюнхенский клуб отстаёт всего на два очка. Победа в Леверкузене позволит «Баварии» подняться на первое место. «Байер» в нынешнем сезоне не потерпел ни одного поражения, а в прошлом обыграл «Баварию» на своём стадионе. Получится ли повторить результат в предстоящем матче? Или «Бавария» вернёт себе первое место в таблице?

⚽️ 20:30: «Реал» Мадрид — «Жирона», Примера, 24-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: обыграет ли «Реал» соперника во второй раз в сезоне?

«Реал» лидирует в чемпионате Испании, «Жирона» отстаёт всего на два очка. В прошлом туре команда Карло Анчелотти максимально обидно упустила победу в мадридском дерби. Хозяева вели в счёте более часа, но пропустили на третьей добавленной минуте. «Реал» не проигрывает в чемпионате Испании на протяжении 17 матчей, «Жирона» — в течение 15 туров. Кстати, каталонская команда потерпела только одно поражение, а её обидчиком был как раз «Реал». Обыграют ли мадридцы соперника во второй раз в сезоне?

🏀 23:00: «Даллас Маверикс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Дончич и Ирвинг остановят молодёжь «Оклахомы»?

Клуб из Техаса «Даллас Маверикс» победил в трёх матчах подряд в регулярном чемпионате НБА. Лидеры команды Лука Дончич и Кайри Ирвинг показывают отличный уровень взаимодействия на паркете, при этом качественно заигрывая остальных баскетболистов коллектива. «Оклахома-Сити Тандер» – один из лидеров Западной конференции. Но команду постигла череда сложных матчей – трудная победа в овертайме над «Торонто» и поражение от «Юты». Так что, возможно, коллектив находится в небольшом спаде. Ранее в регулярке «молнии» уже обыгрывали «Маверикс» (126:120), сумеет ли они вновь одолеть противника по Западу?

🏒 23:30: «Бостон Брюинз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 10 февраля 2024, суббота. 23:30 МСК Бостон Брюинз Бостон Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Александр Овечкин забьёт в четвёртом матче подряд?

«Вашингтон», кажется, уже не особо борется за плей-офф – шестиматчевая серия поражений не располагает к погоне за кубковой восьмёркой. Однако его лидер, кажется, взял неплохой разгон в своей погоне – Александр Овечкин впервые за год смог выдать серию из трёх матчей с заброшенными шайбами. Сможет ли капитан «столичных» удержать темп и отличиться в игре с «Бостоном», который в предыдущем матче засушил «Ванкувер»?