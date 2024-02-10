Эдуард Латыпов — чемпион Спартакиады в спринте

В Златоусте (Челябинская область) завершился биатлонный спринт на 10 км у мужчин, прошедший в рамках Спартакиады — 2024.
Победу в гонке одержал Эдуард Латыпов, прошедший дистанцию за 23.42,8 секунды с одним промахом. На втором месте Кирилл Бажин, не допустивший ни одного промаха и отставший от лидера на 15,1 секунды. Бронзовая медаль у Даниила Серохвостова, финишировавшего с отставанием 22,0 секунды и допустившего один промах.
Для Латыпова эта победа стала первой в календарном году. Ранее он заявлял о цели — выиграть все гонки 2024 года, в которых он примет участие.
Спартакиада-2024. Биатлон. Златоуст.
Спринт, 10 км. Мужчины
1. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 23.42,8 секунды (1 промах).
2. Кирилл Бажин (Свердловская область) +15,1 (0).
3. Даниил Серохвостов (Новосибирская область) +22,0 (1).
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