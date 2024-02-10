Батманова — о победе в спринте: какая-то удача сегодня была

Российская биатлонистка Анастасия Батманова прокомментировала победу в спринте на Спартакиаде сильнейших — 2024.

«Готовилась вместе с командой. Все были в равных условиях. Какая-то удача сегодня была. Не знаю, почему такой результат хороший.

Ветер не мешал. Мне повезло, и что его не было. Солнце? Оно было ярким. В таких случаях нужно работать аккуратнее. Фокус смещается, размытие происходит. Здесь необычные условия. Я бежала в штанах (смеётся), мороз не мешал. На мне два комплекта термобелья, поэтому тепло.

Я не следила за выступлением соперниц. Мне только тренеры подсказывали. Меня не волнует, как они отстрелялись», — сказала Батманова корреспонденту «Чемпионата» Батразу Томаеву.

Напомним, Батманова преодолела дистанцию за 22.56,1 секунды и не допустила ни одного промаха.