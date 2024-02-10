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Анастасия Зырянова: рассчитываю ли на медали дальше? Конечно!

Анастасия Зырянова: рассчитываю ли на медали дальше? Конечно!
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Биатлонистка Анастасия Зырянова, занявшая пятое место в женском спринте на 7,5 км в Златоусте (Челябинская область) на Спартакиаде сильнейших — 2024, рассказала о ходе гонки.

«После первой стрельбы запнулась, упала. Потом сбилось дыхание. Далее вроде немножко собралась и доработала. По раскладке всё нормально. Немножко сил не хватило. Стартов давно не было. Сейчас постараемся вработаться и покажем дальше результат.

Мороз? До этого на тренировках всё было нормально. Ни ветра не было. Хорошая погода была. Также солнечная и тёплая. Как настало время соревнований, так всё, холода. Рассчитываю ли на медали дальше? Конечно! Будем бороться до конца», — сказала Зырянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

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