Вице-чемпионка Спартакиады Сливко: трасса в Златоусте не для слабаков

Биатлонистка Виктория Сливко, ставшая серебряным призёром Спартакиады — 2024 в спринте, поделилась впечатлениями от соревнований.

«Проигрыш в 3,5 секунды — это мало. Я довольна своим результатом. Сегодня очень сложная гонка. Во-первых, холодно, во-вторых, ветрено, а в-третьих, трасса не для слабаков. Поэтому считаю, что очень достойная и хорошая гонка.

Не знаю, с чем связан промах на лёжке. Но мне повезло, что было не два промаха. Потому, что один габарит прошёл, а другой уже нет. Сегодня 1:1. Не думаю, что нужно расслабляться из-за того, что у меня всё так прекрасно и замечательно. Впереди ещё много гонок. Случилась только первая гонка. Посмотрим, что будет дальше. В любом случае буду бороться максимально во всех гонках и до последнего.

У нас сегодня в топ-6 три молодые девочки. Очень здорово, что есть смена нашему поколению. Мы не молодеем. И когда-нибудь биатлонисткам 1994–1995 годов придётся заканчивать карьеру. У нас есть достойная смена. Это очень здорово. Классно, что мы боремся и молодые нам составляют конкуренцию.

Я уже выполнила свой медальный план на Спартакиаду. Буду в остальных гонках получать удовольствие и наслаждаться пребыванием в Златоусте. Очень классное место. Первый раз здесь. Мне понравилось проживание, стадион и болельщики. Они великолепные. Я сегодня пристреливалась и думала про то, какие же они фанаты! Такой холод, а они стоят и смотрят! Нет чтобы посмотреть по телевизору, они здесь, на трассе и трибунах. Приятно, что много людей болеет за нас», — сказала Сливко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.