В Златоусте пройдёт этап Кубка России по биатлону

Двукратная олимпийская чемпионка 2006 года, пятикратная чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы, российская биатлонистка Светлана Ишмуратова, родившаяся в Златоусте, рассказала о планах по развитию спорта в городе после проведения Спартакиады сильнейших — 2024.

«Не люблю плакать на людях, но сегодня не удержалась. Златоуст — столица южноуральского спорта. Наши дети — лучшие, а лучшие дети должны тренироваться на самом современном комплексе. Я счастлива. Никак не могу уложить в голове, как можно провести такие соревнования за такой короткий промежуток времени.

На этом мы не остановимся. Президент СБР Виктор Майгуров сказал, что мы будем встречаться ежегодно. Кубок России по биатлону будет [проходить] в Златоусте. Нам надо будет сделать современную инфраструктуру. Мы готовы всех принять и обнять. Через пять лет появятся и чемпионы России из Златоуста», — сказала Ишмуратова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.