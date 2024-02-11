Лидия Скобликова: передала Латыпову чемпионскую эстафету

Шестикратная олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Лидия Скобликова рассказала об интересе к соревнованиям по биатлону.

«Я болею за всех. Всегда смотрю старты в Хантах и Тюмени. Неделю назад с министром спорта Олегом Матыциным были на пресс-конференции. Тогда Латыпов выступал по видеосвязи. Я ему сказала: „Латыпов, учти, ты мой сосед! Я из Златоуста. Я тебя приглашаю и буду болеть за тебя“. Я его сейчас поздравляла с удовольствием, когда он выиграл! Передала ему чемпионскую эстафету? Так получилось, что я напутствовала будущего победителя!

В сердце всегда мечтала о том, чтобы у моей родины появился хороший спортивный комплекс. Я много лет здесь бываю, пока он строился. И вот настало это время. Счастье для всего города, что здесь собираются сильнейшие спортсмены. Я по трассам Златоуста только и бегала за лыжниками сборной, цеплялась как хвостик. А они теперь полноправные хозяева такого комплекса», — сказала Лидия Скобликова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.