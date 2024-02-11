«О победе не думал». Латыпов — о гонке преследования на Спартакиаде сильнейших

Сегодня, 11 февраля, завершилась гонка преследования на 12,5 км среди мужчин в Златоусте на Спартакиаде сильнейших — 2024. Первое место в ней занял Эдуард Латыпов из Республики Башкортостан с результатом 35.19,0. Сам спортсмен после прохождения дистанции заявил, что не думал о победе, а хотел быстрее завершить штрафной круг.

«После четвёртой стрельбы, где я допустил один промах, о победе не думал. Думал как можно быстрее уйти и отработать на штрафном круге, потому что знаю, что ребята могут рискнуть и быстро стрелять. Уходил в борьбу и понимал, что сзади будет близко. Мысли были рабочие», — рассказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, всего Латыпов допустил три промаха. Второе место занял Карим Халили с отставанием в восемь секунд. Он не попал в мишень два раза. Третьим стал Кирилл Бажин из Свердловской области.