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Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
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19:05 Мск
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«О победе не думал». Латыпов — о гонке преследования на Спартакиаде сильнейших

«О победе не думал». Латыпов — о гонке преследования на Спартакиаде сильнейших
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Сегодня, 11 февраля, завершилась гонка преследования на 12,5 км среди мужчин в Златоусте на Спартакиаде сильнейших — 2024. Первое место в ней занял Эдуард Латыпов из Республики Башкортостан с результатом 35.19,0. Сам спортсмен после прохождения дистанции заявил, что не думал о победе, а хотел быстрее завершить штрафной круг.

«После четвёртой стрельбы, где я допустил один промах, о победе не думал. Думал как можно быстрее уйти и отработать на штрафном круге, потому что знаю, что ребята могут рискнуть и быстро стрелять. Уходил в борьбу и понимал, что сзади будет близко. Мысли были рабочие», — рассказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, всего Латыпов допустил три промаха. Второе место занял Карим Халили с отставанием в восемь секунд. Он не попал в мишень два раза. Третьим стал Кирилл Бажин из Свердловской области.

Биатлон. Спартакиада сильнейших-2024. Златоуст
Мужчины. Гонка преследования 12.5 км
11 февраля 2024, воскресенье. 09:30 МСК
Окончено
1
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
35:19.0
2
Саид Каримулла Халили
Москва
+8.0
3
Кирилл Бажин
Свердловская область
+17.5
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