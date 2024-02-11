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Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
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19:05 Мск
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Тренер сборной Тюменской области — о победе Сливко: она живёт этим спортом

Тренер сборной Тюменской области — о победе Сливко: она живёт этим спортом
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Тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский прокомментировал победу Виктории Сливко в гонке преследования на Спартакиаде — 2024.

«Блестящий успех Виктории Сливко. Она много сил потратила для этого. Сейчас прошла серьёзную подготовку в горах. Она горела работой. Это тот человек, который имеет нереальную силу воли. Как мы могли убедиться, она ещё может выстоять и выдержать в трудный момент. Когда она услышала, что Настя Гореева промахнулась, она сделала паузу как в театре. Большую паузу. Чем больше ты актёр, тем больше пауза. Красиво, прям в десятку положила! У неё очень высокий уровень профессионализма. Она живёт этим спортом. Это очень важно.

Открою секрет. Вчера после серебра в спринте она плакала. Я первый раз увидел, как она плачет. Я думал, что-то случилось, а она это от счастья», — сказал Кугаевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

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