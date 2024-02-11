Жаклен упал после столкновения с Нелином во время выхода со штрафного круга в пасьюте

Французский биатлонист Эмильен Жаклен, двукратный призёр Олимпийских игр, упал во время выхода со штрафного круга в гонке преследования на чемпионате мира — 2024 в Нове-Место (Чехия). Спортсмен столкнулся со шведом Йеспером Нелином, когда покидал штрафной круг после второй стрельбы, однако смог продолжить гонку и не повредил инвентарь.

После двух огневых рубежей Эмильен Жаклен шёл 19-м, проигрывая более двух с половиной минут лидеру гонки — норвежцу Ветле Шоста Кристиансену. На первых лёжке и стойке француз допустил пять промахов: три и два соответственно.

Напомним, ранее в спринте на чемпионате мира Эмильен Жаклен финишировал девятым, допустив промах на первом огневом рубеже.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.