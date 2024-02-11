Симон — королева ЧМ по биатлону. Жулия триумфально взяла третье золото турнира! LIVE

В воскресенье, 11 февраля, в Нове-Место (Чехия) продолжится чемпионат мира по биатлону. Сегодня пройдут женский и мужской пасьют.
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Борьба в гонках преследования ожидается по-настоящему жаркой. У женщин за подиум будут биться четыре (!) француженки: Жулия Симон, Жюстин Бреза-Буше, Лу Жанмонно, Софи Шово. Вмешаться в идиллию «трёхцветных» попробуют Франциска Пройс, Лиза Виттоцци и сёстры Эберг. Но шансов у преследовательниц не так много. И, кажется, француженки смогут установить уникальный рекорд — занять все призовые места на подиуме в двух гонках ЧМ подряд.
У мужчин основное сражение тоже будет между представителями одной страны. Норвежцы в спринте заняли пять мест в топ-7. Среди главных конкурентов скандинавов — Эрик Перро из Франции и Себастиан Самуэльссон из Швеции.
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Старт женской гонки — в 16:30, а мужской — в 19:05 по Москве.
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В топ-6 сегодня вошли Софи Шово (+57,6), Ханна Эберг (+1:16,6) и Франциская Пройс (+1:24,7).
Кстати, Дарья Виролайнен, стартовавшая под 30-м номером, финишировала 47-й. С четырьмя промахами экс-россиянка проиграла 5 минут 38,1 секунд.
Давайте немного посмотрим на статистику. Лучший ход сегодня показала Анамария Лампич. 18,2 секунды ей проиграла Жюстин Бреза-Буше. Топ-3 по ходу замкнула Софи Шово (+27,0).
В шестёрку также вошли Лиза Виттоцци (+40,2), Ханна Эберг (+40,2), Ида Лиен (+55,4).
Подведём итог. Симон — королева ЧМ. С промахом она выиграла третье золото турнира. Серебро взяла Лиза Виттоцци с промахом. Тройку призёров замкнула Жюстин Бреза-Буше с четырьмя промахами.
У Жулии Симон в Нове-Место уже три золото. При этом она стала седьмой, кому удавалось выиграть на ЧМ в связке «спринт-пасьют» после Лив-Грете Пуаре (2004), Уши Дизль (2005), Магдалены Нойнер (2007), Андреа Хенкель (2008), Мари Дорен-Абер (2015), Тириль Экхофф (2021).
Второй стала Виттоцци, а третьей — Бреза-Буше. Попыталась Жюстин догнать Лизу, но просто не хватило ей дистанции.
Симон практически остановилась на последних метрах дистанции, пожала руки всем тренерам. Она может позволить себе!
Бреза-Буше на уходе с рубежа запнулась за коврик и упала. Пару секунд тут и потеряла француженка.
Бреза-Буше и Шово также намазали по разу. Софи — третья (+1:29,9), Жюстин — четвёртая (+1:35,5).
Лиза допустила промах, но ушла на дистанцию второй (+1:15,6).
Симон — шикарна! Очередной ноль и очередная победа! Уже спокойно раздаёт «пятюни» тренерам.
А вот Бреза-Буше отыграла пару секунд и приблизилась к итальянке.
Симон лишь увеличивает своё преимущество. Сейчас Жулия выигрывает у Виттоцци — 49,6 секунды.
Третьей на дистанцию ушла Бреза-Буше (+1:00,3), а прямо вслед за ней убежала Шово (+1:01,2).
Из преследовательниц только Виттоцци отработала на ноль. Она и ушла на дистанцию второй (+46,3).
А вот Бреза-Буше промазала дважды. Кажется, с чемпионом всё ясно?
Вот это да! Невероятную по скорости стрельбу выдала Симон! Всего 17,7 секунд потратила Жулия!
Симон и Бреза-Буше продолжили бежать вместе. Между тем, Шово оторвалась от Виттоцци, Эберг и Пройс.
Виттоцци, Ханна Эберг и Пройс отработали на ноль. В этот момент с штрафного круга вышла Шово (+30,7). Вслед за ней ушли Лиза (+34,4), Ханна (+34,7) и Франциска (+40,4).
Симон и Бреза-Буше ушли лидерами. Между ними всего две секунды.
Шово тоже допускает промах и уходит на круг. Какой шанс у преследовательниц!
Симон и Бреза-Буше допустили по промаху! Синхронно отправились девушки на штрафной круг.
Бреза-Буше уже практически догнала Симон. Между ними всего 1,4 секунды.
Жанмонно с промахом лишь седьмая (+1:04,5).
На ноль отработали Шово (+34,6), Ханна Эберг (+56,3), Виттоцци (+57,8), Пройс (+59,2).
Симон и Бреза-Буше отработали на ноль, но Жулия отстреляла гораздо быстрее и ушла первой. Жюстин в 8 секундах от неё.
Жулия и Жюстин уже на рубеже!
К лидерам также чуть подошли Шово и Жанмонно. Их отставание сократилось до 36 секунд.
Бреза-Буше уже вплотную приблизилась к Симон.
Первая десятка спринта стартовала.
На дистанцию убежали Жанмонно, Шово и Бендика.
Гонка стартовала! Симон и Бреза-Буше ушли на дистанцию.
Сегодня главные фаворитки — француженки (Жулия Симон, Жюстин Бреза-Буше, Лу Жанмонно, Софи Шово). Попробуют составить конкуренцию Франциска Пройс, сёстры Эберг, Лиза Виттоцци.
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Добрый день, дорогие друзья! Начинаем нашу онлайн-трансляцию. Сегодня на чемпионате мира в Нове-Место пройдут женские и мужские пасьюты. Старты гонок в 16:30 и 19:05 по Москве.