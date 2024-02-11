Симон — королева ЧМ по биатлону. Жулия триумфально взяла третье золото турнира! LIVE

В воскресенье, 11 февраля, в Нове-Место (Чехия) продолжится чемпионат мира по биатлону. Сегодня пройдут женский и мужской пасьют.

Прямые трансляции гонок чемпионата мира – 2024 доступны в Okko.

Борьба в гонках преследования ожидается по-настоящему жаркой. У женщин за подиум будут биться четыре (!) француженки: Жулия Симон, Жюстин Бреза-Буше, Лу Жанмонно, Софи Шово. Вмешаться в идиллию «трёхцветных» попробуют Франциска Пройс, Лиза Виттоцци и сёстры Эберг. Но шансов у преследовательниц не так много. И, кажется, француженки смогут установить уникальный рекорд — занять все призовые места на подиуме в двух гонках ЧМ подряд.

У мужчин основное сражение тоже будет между представителями одной страны. Норвежцы в спринте заняли пять мест в топ-7. Среди главных конкурентов скандинавов — Эрик Перро из Франции и Себастиан Самуэльссон из Швеции.

«Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляции гонок: расскажет обо всех важных событиях на трассе и за её пределами. Присоединяйтесь к нашему лайву!

Старт женской гонки — в 16:30, а мужской — в 19:05 по Москве.

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