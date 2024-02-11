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Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
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19:05 Мск
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Биатлон, ЧМ-2024: мужской и женский пасьют, 11 февраля 2024, онлайн-трансляция гонки

Симон — королева ЧМ по биатлону. Жулия триумфально взяла третье золото турнира! LIVE
Татьяна Постникова Михаил Чесалин
,
Жулия Симон, ЧМ-2024
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Впереди нас ждёт мужская гонка.

В воскресенье, 11 февраля, в Нове-Место (Чехия) продолжится чемпионат мира по биатлону. Сегодня пройдут женский и мужской пасьют.

Прямые трансляции гонок чемпионата мира – 2024 доступны в Okko.

Борьба в гонках преследования ожидается по-настоящему жаркой. У женщин за подиум будут биться четыре (!) француженки: Жулия Симон, Жюстин Бреза-Буше, Лу Жанмонно, Софи Шово. Вмешаться в идиллию «трёхцветных» попробуют Франциска Пройс, Лиза Виттоцци и сёстры Эберг. Но шансов у преследовательниц не так много. И, кажется, француженки смогут установить уникальный рекорд — занять все призовые места на подиуме в двух гонках ЧМ подряд.

У мужчин основное сражение тоже будет между представителями одной страны. Норвежцы в спринте заняли пять мест в топ-7. Среди главных конкурентов скандинавов — Эрик Перро из Франции и Себастиан Самуэльссон из Швеции.

«Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляции гонок: расскажет обо всех важных событиях на трассе и за её пределами. Присоединяйтесь к нашему лайву!

Старт женской гонки — в 16:30, а мужской — в 19:05 по Москве.

Расписание гонок чемпионата мира по биатлону – 2024 в Нове-Место (Чехия)

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Live Татьяна Постникова

В топ-6 сегодня вошли Софи Шово (+57,6), Ханна Эберг (+1:16,6) и Франциская Пройс (+1:24,7).

17:25 Татьяна Постникова

Кстати, Дарья Виролайнен, стартовавшая под 30-м номером, финишировала 47-й. С четырьмя промахами экс-россиянка проиграла 5 минут 38,1 секунд.

17:20 Татьяна Постникова

Давайте немного посмотрим на статистику. Лучший ход сегодня показала Анамария Лампич. 18,2 секунды ей проиграла Жюстин Бреза-Буше. Топ-3 по ходу замкнула Софи Шово (+27,0).

В шестёрку также вошли Лиза Виттоцци (+40,2), Ханна Эберг (+40,2), Ида Лиен (+55,4).

17:14 Татьяна Постникова

Подведём итог. Симон — королева ЧМ. С промахом она выиграла третье золото турнира. Серебро взяла Лиза Виттоцци с промахом. Тройку призёров замкнула Жюстин Бреза-Буше с четырьмя промахами.

Биатлон. ЧМ-2024. Нове-Место, Чехия
Женщины. 10 км Гонка преследования
11 февраля 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Окончено
1
Жулия Симон
Франция
29:54.8
2
Лиза Виттоцци
Италия
46.3
3
Жюстин Бреза-Буше
Франция
49.3
17:08 Татьяна Постникова

У Жулии Симон в Нове-Место уже три золото. При этом она стала седьмой, кому удавалось выиграть на ЧМ в связке «спринт-пасьют» после Лив-Грете Пуаре (2004), Уши Дизль (2005), Магдалены Нойнер (2007), Андреа Хенкель (2008), Мари Дорен-Абер (2015), Тириль Экхофф (2021).

17:02 Татьяна Постникова

Второй стала Виттоцци, а третьей — Бреза-Буше. Попыталась Жюстин догнать Лизу, но просто не хватило ей дистанции.

17:01 Татьяна Постникова

Симон практически остановилась на последних метрах дистанции, пожала руки всем тренерам. Она может позволить себе!

16:58 Татьяна Постникова

Бреза-Буше на уходе с рубежа запнулась за коврик и упала. Пару секунд тут и потеряла француженка.

16:57 Татьяна Постникова

Бреза-Буше и Шово также намазали по разу. Софи — третья (+1:29,9), Жюстин — четвёртая (+1:35,5).

16:56 Татьяна Постникова

Лиза допустила промах, но ушла на дистанцию второй (+1:15,6).

16:55 Татьяна Постникова

Симон — шикарна! Очередной ноль и очередная победа! Уже спокойно раздаёт «пятюни» тренерам.

16:54 Татьяна Постникова

А вот Бреза-Буше отыграла пару секунд и приблизилась к итальянке.

16:53 Татьяна Постникова

Симон лишь увеличивает своё преимущество. Сейчас Жулия выигрывает у Виттоцци — 49,6 секунды.

16:51 Татьяна Постникова

Третьей на дистанцию ушла Бреза-Буше (+1:00,3), а прямо вслед за ней убежала Шово (+1:01,2).

16:50 Татьяна Постникова

Из преследовательниц только Виттоцци отработала на ноль. Она и ушла на дистанцию второй (+46,3).

16:50 Татьяна Постникова

А вот Бреза-Буше промазала дважды. Кажется, с чемпионом всё ясно?

16:49 Татьяна Постникова

Вот это да! Невероятную по скорости стрельбу выдала Симон! Всего 17,7 секунд потратила Жулия!

16:47 Татьяна Постникова

Симон и Бреза-Буше продолжили бежать вместе. Между тем, Шово оторвалась от Виттоцци, Эберг и Пройс.

16:46 Татьяна Постникова

Виттоцци, Ханна Эберг и Пройс отработали на ноль. В этот момент с штрафного круга вышла Шово (+30,7). Вслед за ней ушли Лиза (+34,4), Ханна (+34,7) и Франциска (+40,4).

16:44 Татьяна Постникова

Симон и Бреза-Буше ушли лидерами. Между ними всего две секунды.

16:43 Татьяна Постникова

Шово тоже допускает промах и уходит на круг. Какой шанс у преследовательниц!

16:43 Татьяна Постникова

Симон и Бреза-Буше допустили по промаху! Синхронно отправились девушки на штрафной круг.

16:40 Татьяна Постникова

Бреза-Буше уже практически догнала Симон. Между ними всего 1,4 секунды.

16:39 Татьяна Постникова

Жанмонно с промахом лишь седьмая (+1:04,5).

16:39 Татьяна Постникова

На ноль отработали Шово (+34,6), Ханна Эберг (+56,3), Виттоцци (+57,8), Пройс (+59,2).

16:37 Татьяна Постникова

Симон и Бреза-Буше отработали на ноль, но Жулия отстреляла гораздо быстрее и ушла первой. Жюстин в 8 секундах от неё.

16:35 Татьяна Постникова

Жулия и Жюстин уже на рубеже!

16:35 Татьяна Постникова

К лидерам также чуть подошли Шово и Жанмонно. Их отставание сократилось до 36 секунд.

16:33 Татьяна Постникова

Бреза-Буше уже вплотную приблизилась к Симон.

16:32 Татьяна Постникова

Первая десятка спринта стартовала.

16:31 Татьяна Постникова

На дистанцию убежали Жанмонно, Шово и Бендика.

16:30 Татьяна Постникова

Гонка стартовала! Симон и Бреза-Буше ушли на дистанцию.

16:27 Татьяна Постникова

Сегодня главные фаворитки — француженки (Жулия Симон, Жюстин Бреза-Буше, Лу Жанмонно, Софи Шово). Попробуют составить конкуренцию Франциска Пройс, сёстры Эберг, Лиза Виттоцци.

16:21 Татьяна Постникова

В прошлом году на чемпионате мира в Оберхофе победительницей пасьюта стала Жулия Симон. Сегодня француженка выйдет в золотой майке. Серебро тогда взяла Денизе Херрман-Вик, а топ-3 замкнула Марте Рёйселанд.

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16:13 Татьяна Постникова

В спринте у женщин настоящую сенсацию сделали не только француженки, но и латвийская биатлонистка Байба Бендика. В нашем материале мы рассказали, кто она такая.

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16:09 Татьяна Постникова

На этом ЧМ все победители гонок получают золотые варежки от спонсоров. Традицию на особую одежду для чемпионов ещё 14 лет назад завела Россия.

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16:08 Татьяна Постникова

В спринтах в Нове-Место вышла неожиданная ситуация: все медали забрали представители одной страны. У женщин — француженки, а у мужчин — норвежцы.

Но если доминирование скандинавов уже давно приличная вещь, то «трёхцветные» по-настоящему удивили. Кстати, француженки в гонке заняли целых четыре первых места — такое на ЧМ 40 лет назад удавалось лишь советским биатлонисткам.

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16:05 Татьяна Постникова

Добрый день, дорогие друзья! Начинаем нашу онлайн-трансляцию. Сегодня на чемпионате мира в Нове-Место пройдут женские и мужские пасьюты. Старты гонок в 16:30 и 19:05 по Москве.

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