Ольга Зайцева: 10 лет — это миг! Жизнь прошла, но Сочи-2014 помним всегда

Двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, трёхкратная чемпионка мира российская биатлонистка Ольга Зайцева поделилась воспоминаниями об Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Спортсменка призналась, что с теплотой вспоминает соревнования в России.

«10 лет — это миг! Жизнь прошла, много чего поменялось, но Сочи помним всегда. Это было как вчера. Народ с теплотой вспоминает те Игры. Такие мероприятия сделали. Очень здорово, что это было. Сочи — это были суперские соревнования. Сейчас знаменательные дни.

За 10 лет после Олимпиады мне ничего не снилось. Только сейчас во сне стала видеть, будто я куда-то бегу, стреляю. А до этого нет. Всё было в удовольствие!» — сказала Зайцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.