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Сборная Германии объявила состав на одиночную смешанную эстафету ЧМ-2024

Сборная Германии объявила состав на одиночную смешанную эстафету ЧМ-2024
Ванесса Фойгт
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Биатлонная сборная Германии объявила состав, который выступит 15 февраля в одиночной смешанной эстафете на ЧМ-2024 в Нове-Место (Чехия).

Тренерский штаб бундестим определил, что в сингл-миксте будут бежать Ванесса Фойгт и Юстус Штрелов, сообщает Sportshau. Ранее, на шестом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) в аналогичной дисциплине этот тандем завоевал золотую медаль, воспользовавшись одним дополнительным патроном.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 6, Антхольц, Италия
Супермикст 2 x 6 + 2 x 7.5 км Эстафета
20 января 2024, суббота. 14:55 МСК
Окончено
1
Германия
2
Норвегия
3
Австрия

Сингл-микст пройдёт в чешском Нове-Место в четверг, 15 февраля. На старт выйдут 28 команд.

Напомним, 13 февраля серебряную медаль в индивидуальной гонке на чемпионате мира завоевала немецкая стреляющая лыжница Янина Хеттих-Вальц. Селина Гротиан заняла четвёртое место, а Ванесса Фойгт стала пятой на финише.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

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