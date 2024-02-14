Сборная Германии объявила состав на одиночную смешанную эстафету ЧМ-2024

Биатлонная сборная Германии объявила состав, который выступит 15 февраля в одиночной смешанной эстафете на ЧМ-2024 в Нове-Место (Чехия).
Тренерский штаб бундестим определил, что в сингл-миксте будут бежать Ванесса Фойгт и Юстус Штрелов, сообщает Sportshau. Ранее, на шестом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) в аналогичной дисциплине этот тандем завоевал золотую медаль, воспользовавшись одним дополнительным патроном.
Сингл-микст пройдёт в чешском Нове-Место в четверг, 15 февраля. На старт выйдут 28 команд.
Напомним, 13 февраля серебряную медаль в индивидуальной гонке на чемпионате мира завоевала немецкая стреляющая лыжница Янина Хеттих-Вальц. Селина Гротиан заняла четвёртое место, а Ванесса Фойгт стала пятой на финише.
Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.
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