Сборная Германии объявила состав на одиночную смешанную эстафету ЧМ-2024

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Биатлонная сборная Германии объявила состав, который выступит 15 февраля в одиночной смешанной эстафете на ЧМ-2024 в Нове-Место (Чехия).

Тренерский штаб бундестим определил, что в сингл-миксте будут бежать Ванесса Фойгт и Юстус Штрелов, сообщает Sportshau. Ранее, на шестом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) в аналогичной дисциплине этот тандем завоевал золотую медаль, воспользовавшись одним дополнительным патроном.

Сингл-микст пройдёт в чешском Нове-Место в четверг, 15 февраля. На старт выйдут 28 команд.

Напомним, 13 февраля серебряную медаль в индивидуальной гонке на чемпионате мира завоевала немецкая стреляющая лыжница Янина Хеттих-Вальц. Селина Гротиан заняла четвёртое место, а Ванесса Фойгт стала пятой на финише.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.