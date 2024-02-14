Норвегия и Франция лидируют в медальном зачёте в биатлоне, Далина это настораживает

Второй президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин считает, что лидерство определённых стран в соревнованиях — это плохо.

«Мы увидели в том, что многие страны занимают призовые места, одно из наших важнейших преимуществ. Речь идёт о ценности рыночных прав и наших телевизионных прав, чтобы наш спорт был захватывающим», — приводит слова Далина VG.

Напомним, Норвегия и Франция на чемпионате мира заняли лидирующие позиции как среди мужчин, так и среди женщин. Сейчас бросить вызов сборным смогла только Италия в гонке преследования и в индивидуальной гонке, и Швеция в смешанной эстафете.

Соревнования чемпионата мира по биатлону продлятся до 18 февраля.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.