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Норвегия и Франция лидируют в медальном зачёте в биатлоне, Далина это настораживает

Норвегия и Франция лидируют в медальном зачёте в биатлоне, Далина это настораживает
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Второй президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин считает, что лидерство определённых стран в соревнованиях — это плохо.

«Мы увидели в том, что многие страны занимают призовые места, одно из наших важнейших преимуществ. Речь идёт о ценности рыночных прав и наших телевизионных прав, чтобы наш спорт был захватывающим», — приводит слова Далина VG.

Напомним, Норвегия и Франция на чемпионате мира заняли лидирующие позиции как среди мужчин, так и среди женщин. Сейчас бросить вызов сборным смогла только Италия в гонке преследования и в индивидуальной гонке, и Швеция в смешанной эстафете.

Соревнования чемпионата мира по биатлону продлятся до 18 февраля.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

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