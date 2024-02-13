Она непобедима? Жулия Симон отправляется за четвёртым золотом ЧМ по биатлону. LIVE

Во вторник, 13 февраля, в Нове-Место (Чехия) продолжится чемпионат мира по биатлону — 2024. Сегодня будет разыгран шестой комплект наград в женской индивидуальной гонке. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и расскажет вам обо всём, что происходит на трассе и за её пределами. Старт запланирован на 19:10 по московскому времени.
Прямая трансляция этой гонки чемпионата мира — 2024 доступна в Okko.
Пока все золотые медали мирового первенства забирает французская биатлонистка Жулия Симон. Она уже выиграла в смешанной эстафете, спринте и гонке преследования. Именно она считается главной претенденткой на победу в классике мирового биатлона. На этом турнире Симон произвела 40 выстрелов и ошиблась только один раз! Вот только больших побед в индивидуалке на Кубке и чемпионатах мира у Жулии пока не было. Самое время творить историю!
Лидером малого зачёта Кубка мира в дисциплине индивидуальных гонок является швейцарская биатлонистка Лена Хекки. За ней расположилась итальянка Лиза Виттоцци. Они попытаются навязать конкуренцию непобедимой сопернице. А может, победит и вовсе тёмная лошадка?
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Жулия Симон — главный фаворит индивидуалки. Перед сезоном ей пришлось несладко. Но сейчас, все личные проблемы отошли на второй план. Она творит нечто невероятное.
Под какими номерами уйдут в гонку лидеры сезона?
Стартовые номера главных претенденток на медали:
2. Эльвира Эберг (Швеция)
7. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия)
10. Лиза Виттоцци (Италия)
12. Ханна Эберг (Швеция)
13. Доротея Вирер (Италия)
14. Лу Жанмонно (Франция)
16. Жулия Симон (Франция)
18. Франциска Пройс (Германия)
20. Лена Хекки-Гросс (Швейцария)
25. Жюстин Бреза-Буше (Франция)
С полным старт-листом можно ознакомиться здесь:
Салют всем любителям биатлона!
На связи Батраз Томаев. Сегодня мы следим за женской индивидуальной гонкой на чемпионате мира — 2024.
Первая биатлонистка отправится на старт в 19:10.