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Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
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Биатлон, чемпионат мира — 2024: индивидуальная гонка (женщины), онлайн-трансляция 13 февраля 2024

Она непобедима? Жулия Симон отправляется за четвёртым золотом ЧМ по биатлону. LIVE
Батраз Томаев
Лена Хекки, Жулия Симон и Лиза Виттоцци
Комментарии
Сумеют ли её остановить соперницы? Следим вместе за горячей битвой в классике мирового биатлона!

Во вторник, 13 февраля, в Нове-Место (Чехия) продолжится чемпионат мира по биатлону — 2024. Сегодня будет разыгран шестой комплект наград в женской индивидуальной гонке. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и расскажет вам обо всём, что происходит на трассе и за её пределами. Старт запланирован на 19:10 по московскому времени.

Прямая трансляция этой гонки чемпионата мира — 2024 доступна в Okko.

Пока все золотые медали мирового первенства забирает французская биатлонистка Жулия Симон. Она уже выиграла в смешанной эстафете, спринте и гонке преследования. Именно она считается главной претенденткой на победу в классике мирового биатлона. На этом турнире Симон произвела 40 выстрелов и ошиблась только один раз! Вот только больших побед в индивидуалке на Кубке и чемпионатах мира у Жулии пока не было. Самое время творить историю!

Лидером малого зачёта Кубка мира в дисциплине индивидуальных гонок является швейцарская биатлонистка Лена Хекки. За ней расположилась итальянка Лиза Виттоцци. Они попытаются навязать конкуренцию непобедимой сопернице. А может, победит и вовсе тёмная лошадка?

Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону - 2024 в Нове-Место (Чехия)

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Live Батраз Томаев

Жулия Симон — главный фаворит индивидуалки. Перед сезоном ей пришлось несладко. Но сейчас, все личные проблемы отошли на второй план. Она творит нечто невероятное.

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18:10 Батраз Томаев

Под какими номерами уйдут в гонку лидеры сезона?

Стартовые номера главных претенденток на медали:

2. Эльвира Эберг (Швеция)
7. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия)
10. Лиза Виттоцци (Италия)
12. Ханна Эберг (Швеция)
13. Доротея Вирер (Италия)
14. Лу Жанмонно (Франция)
16. Жулия Симон (Франция)
18. Франциска Пройс (Германия)
20. Лена Хекки-Гросс (Швейцария)
25. Жюстин Бреза-Буше (Франция)

С полным старт-листом можно ознакомиться здесь:

Биатлон. ЧМ-2024. Нове-Место, Чехия
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
13 февраля 2024, вторник. 19:10 МСК
Не началось
18:02 Батраз Томаев

Салют всем любителям биатлона!

На связи Батраз Томаев. Сегодня мы следим за женской индивидуальной гонкой на чемпионате мира — 2024.

Первая биатлонистка отправится на старт в 19:10.

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