Сумеют ли её остановить соперницы? Следим вместе за горячей битвой в классике мирового биатлона!

Она непобедима? Жулия Симон отправляется за четвёртым золотом ЧМ по биатлону. LIVE

Во вторник, 13 февраля, в Нове-Место (Чехия) продолжится чемпионат мира по биатлону — 2024. Сегодня будет разыгран шестой комплект наград в женской индивидуальной гонке. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и расскажет вам обо всём, что происходит на трассе и за её пределами. Старт запланирован на 19:10 по московскому времени.

Прямая трансляция этой гонки чемпионата мира — 2024 доступна в Okko.

Пока все золотые медали мирового первенства забирает французская биатлонистка Жулия Симон. Она уже выиграла в смешанной эстафете, спринте и гонке преследования. Именно она считается главной претенденткой на победу в классике мирового биатлона. На этом турнире Симон произвела 40 выстрелов и ошиблась только один раз! Вот только больших побед в индивидуалке на Кубке и чемпионатах мира у Жулии пока не было. Самое время творить историю!

Лидером малого зачёта Кубка мира в дисциплине индивидуальных гонок является швейцарская биатлонистка Лена Хекки. За ней расположилась итальянка Лиза Виттоцци. Они попытаются навязать конкуренцию непобедимой сопернице. А может, победит и вовсе тёмная лошадка?

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