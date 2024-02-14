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Йоханнес Бё стал победителем индивидуальной гонки на чемпионате мира — 2024

Йоханнес Бё стал победителем индивидуальной гонки на чемпионате мира — 2024
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В Нове-Место (Чехия) прошла мужская индивидуальная гонка в рамках чемпионата мира – 2024 по биатлону. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бё. Он допустил лишь один промах на четырёх огневых рубежах. Серебряную медаль завоевал его старший брат Тарьей Бё. Тройку призёров замкнул немец Бенедикт Долль.

Напомним, согласно регламенту в индивидуальной гонке за каждый промах к общему времени биатлониста прибавляется штрафная минута.

Биатлон. Чемпионат мира — 2024, Нове-Место. Индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 45.49,0 (1 промах).
2. Тарьей Бё (Норвегия) — отставание 58,9 секунды (1).
3. Бенедикт Долль (Германия) + 1.53,1 (1).

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko

Биатлон. ЧМ-2024. Нове-Место, Чехия
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
14 февраля 2024, среда. 19:20 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
45:49.0
2
Тарьей Бё
Норвегия
+58.9
3
Бенедикт Долль
Германия
+1:53.3
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