Губерниев: получит ли белорус Смольский призовые? Или в биатлоне процветает жлобство?

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что на соревнованиях по лыжным гонкам в рамках Всероссийской зимней Спартакиады – 2024 спортсмены, представляющие Беларусь, получают призовые наравне с отечественными лыжниками.

Губерниев высоко оценил позицию главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, при этом иронично высказавшись в адрес Союза биатлонистов России (СБР).

«Вот тут Вяльбе молодец! Достойно! А получит ли Смольский в биатлоне призовые за второе место на Спартакиаде? Или в нашем биатлоне процветают жлобство и жадность? Тут вопрос? Кто на него ответит?» — написал Губерниев в своих социальных сетях.

Напомним, Смольский завоевал серебро в индивидуальной гонке на Спартакиаде. Соревнования проходят в Златоусте.