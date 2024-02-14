На ЧМ-2023 Йоханнес взял три личных золота, а сейчас — пока одно.

Чемпионат мира по биатлону — 2024. Сможет ли Бё защитить очередной титул? LIVE

В среду, 14 февраля, в Нове-Место (Чехия) продолжается чемпионат мира по биатлону. Сегодня лучшие биатлонисты планеты побегут индивидуальную гонку.

Прямые трансляции всех гонок чемпионата мира – 2024 доступны в Okko.

На ЧМ-2023 Йоханнес Бё завоевал три личных золота. На ЧМ-2024 норвежец стал вторым в спринте, отдав победу Стурле Легрейду, а в пасьюте сумел защитить титул. В индивидуальной гонке у Йоханнеса есть шанс стать 19-кратным чемпионом мира, но борьба за медали будет жёсткой. Среди претендентов на награды Тарьей Бё, Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале-Шевдал, Стурла Легрейд, Себастиан Самуэльссон, Роман Рес и Йоханнес Кюн.

Получится ли у Йоханнеса Бё справиться с такими соперниками? Следите за онлайн-трансляцией гонки на «Чемпионате». Мы расскажем вам о самых важных событиях на трассе и за её пределами! Начало гонки – в 19:20 по Москве.

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