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Биатлон, ЧМ-2024: мужская индивидуальная гонка, 14 февраля 2024, результаты, онлайн-трансляция

Чемпионат мира по биатлону — 2024. Сможет ли Бё защитить очередной титул? LIVE
Татьяна Постникова
Йоханнес Бё, ЧМ-2024
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На ЧМ-2023 Йоханнес взял три личных золота, а сейчас — пока одно.

В среду, 14 февраля, в Нове-Место (Чехия) продолжается чемпионат мира по биатлону. Сегодня лучшие биатлонисты планеты побегут индивидуальную гонку.

Прямые трансляции всех гонок чемпионата мира – 2024 доступны в Okko.

На ЧМ-2023 Йоханнес Бё завоевал три личных золота. На ЧМ-2024 норвежец стал вторым в спринте, отдав победу Стурле Легрейду, а в пасьюте сумел защитить титул. В индивидуальной гонке у Йоханнеса есть шанс стать 19-кратным чемпионом мира, но борьба за медали будет жёсткой. Среди претендентов на награды Тарьей Бё, Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале-Шевдал, Стурла Легрейд, Себастиан Самуэльссон, Роман Рес и Йоханнес Кюн.

Получится ли у Йоханнеса Бё справиться с такими соперниками? Следите за онлайн-трансляцией гонки на «Чемпионате». Мы расскажем вам о самых важных событиях на трассе и за её пределами! Начало гонки – в 19:20 по Москве.

Расписание гонок чемпионата мира по биатлону – 2024 в Нове-Место (Чехия)

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Live Татьяна Постникова

За последние пять лет чаще всего в индивидуальных гонках побеждали норвежцы: Стурла Легрейд (2021), Йоханнес Бё (2023). Также побеждали Арнд Пайффер (2019) и Мартен Фуркад (2020).

18:40 Татьяна Постникова

Сейчас в медальном зачёте ЧМ-2024 плотная борьба. Норвежцы отстают от французов всего на одно золото. Если сегодня победит представитель Норвегии, команды сравняются по этому показателю, а вот по общему числу медалей скандинавы вырвутся вперёд.

Медальный зачёт ЧМ-2024

Медальный зачёт ЧМ-2024

18:32 Татьяна Постникова

Помните, как в начале сезона Стурла Легрейд случайно выстрелил в отеле? Тогда чудом никто не пострадал. За столь серьёзное нарушение норвежцы получили наказание, но теперь в команде лишь отшучиваются по поводу случившегося.

Что происходит в сборной Норвегии?
Норвежцы смеются над наказанием за стрельбу в отеле. Платить за всё придётся Легрейду?
Норвежцы смеются над наказанием за стрельбу в отеле. Платить за всё придётся Легрейду?
18:27 Татьяна Постникова

Пока младший Бё выигрывает медали в каждой гонке на ЧМ, старший занимает места в топ-6 и ругается с Себастианом Самуэльссоном, который, кажется, слишком зазнался.

Что не поделили Тарьей Бё и Себастиан Самуэльссон?
«Ты постоянно несёшь чушь». На ЧМ по биатлону вспыхнул конфликт между Бё и Самуэльссоном
«Ты постоянно несёшь чушь». На ЧМ по биатлону вспыхнул конфликт между Бё и Самуэльссоном
18:19 Татьяна Постникова

Как мы уже сказали, в прошлом году золото в «индивидуалке» взял Йоханнес Бё. Тогда же вместе с ним на подиуме оказались Стурла Легрейд и Себастиан Самуэльссон.

Первая победа Бё в индивидуальной гонке на ЧМ
Йоханнес Бё — реально супермен! Даже плохая стрельба не помешала ему снова забрать золото
Йоханнес Бё — реально супермен! Даже плохая стрельба не помешала ему снова забрать золото
18:11 Татьяна Постникова

Действующий чемпион мира в индивидуальной гонке — Йоханнес Бё. Сегодня норвежец попытается защитить свой титул. Пока на ЧМ-2024 биатлонист справляется с этим не слишком успешно: подтвердить статус лучшего удалось лишь в пасьюте, золото в спринте было упущено.

Как Бё одержал историческую победу в пасьюте?
Норвежцы опять победили всех на ЧМ по биатлону. Гонку преследования можно было не смотреть
Норвежцы опять победили всех на ЧМ по биатлону. Гонку преследования можно было не смотреть
18:09 Татьяна Постникова

Индивидуальная гонка у женщин прошла накануне. Новой чемпионкой мира стала Лиза Виттоцци. Серебро взяла Янина Хеттих, а топ-3 замкнула Жулия Симон.

У норвежек же чемпионат мира не идёт от слова совсем
«Этот кошмар продолжается». Норвежские биатлонистки проваливаются на чемпионате мира
«Этот кошмар продолжается». Норвежские биатлонистки проваливаются на чемпионате мира
18:07 Татьяна Постникова

Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня в Нове-Место продолжается чемпионат мира — мужчины побегут индивидуальную гонку. Старт в 19:20 по Москве. Не пропустите!

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